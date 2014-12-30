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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۸

پلیس آمریکا بار دیگر مورد حمله قرار گرفت/هراس از تکرار قتل های نیویورک

پلیس آمریکا بار دیگر مورد حمله قرار گرفت/هراس از تکرار قتل های نیویورک

حمله به دو افسر پلیس در لس آنجلس، مقامات امنیتی آمریکا را نگران تکرار حادثه نیویورک که در آن دو افسر پلیس به ضرب گلوله کشته شدند، کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، پس از تظاهرات گستره مردم لس آنجلس در روز یکشنبه در اعتراض به خشونت پلیس، دو افسر پلیس در این شهر از سوی فرد یا افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفتند. 

رئیس پلیس لس آنجلس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست که آیا این حملات به موضوع کشته شدن شهروندان سیاه پوست به دست پلیس مربوط است یا خیر. 

بر همین اساس روز دوشنبه نیز در فلوریدا حملاتی علیه نیروهای پلیس انجام شد. این وضعیت موجب شده تا نیروهای پلیس در شهرهای مختلف آمریکا بویژه لس آنجلس سطح امنیتی را افزایش بدهند. 

هفته گذشته دو افسر پلیس در نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند. فردی که این دو پلیس را به قتل رساند پیش از انجام این کار با انتشار مطلبی در صفحات اجتماعی اعلام کرده بود که قصد انتقام گرفتن زا پلیس به دلیل آزار همسر خود توسط پلیس را دارد. 

با توجه به تکرار پی در پی قتل شهروندان آمریکایی به دست پلیس و محکوم نشدن این افراد در دادگاه ها، وجهه پلیس آمریکا در این کشور مخدوش شده و اعتراضات ضد نژاد پرستی و خشونت پلیس در این کشور همچنان ادامه دارد. 

کد مطلب 2452193

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