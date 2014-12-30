غافلگیری آمریکا با حذف دلار از مبادلات بازرگانی روسیه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی با اشاره به حذف دلار آمریکا از سیستم مبادلات تجاری چین و روسیه گزارش داد که این اقدام در راستای کاهش نفوذ دلار و خطر اخراج از سیستم جهانی سویفت است.

این توافقنامه که بر اساس آن روبل و یوآن جایگزین دلار آمریکا در مبادلات بازرگانی چین و روسیه می شود، در اواخر اکتبر در پی تصمیم بانک مرکزی چین برای آغاز معاملات این کشور با روسیه با ارزهای روبل و یوآن امضا شد و از روز دوشنبه اجرایی شد.

یادآور می شود همزمان با افزایش تنش در روابط واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین، حجم مبادلات بازرگانی روسیه و چین در سالهای اخیر به میزان 80 میلیارد دلار افزایش یافته و قرار است که این مبلغ به 100 میلیارد دلار برسد.