به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیمانه پر ظهر سه شنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف هدف از برگزاری این همایش را قدردانی از نیروی انتظامی در ایجاد نظم و امنیت در بازار خواند و گفت: قطعاً این آرامش مرهون از خود گذشتگی و سخت کوشی و اقتدار عزیزان نیروی انتظامی است.

وی در ادامه به فعالیت های اتاق اصناف سیریک پرداخت و گفت: از سال ۸۸ اتاق اصناف سیریک راه اندازی شد که در آن زمان تعداد واحدهای صنفی ۴۸۵ واحد بود و اکنون این میزان به هزار و ۱۸ واحد صنفی رسیده است.

پیمانه پر در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اصناف افزود: بازار میشی با ۳۷۰ واحد صنفی از بازاهای شاخص سیریک است که متاسفانه این بازار هنوز به تلفن ثابت تجهیز شده است.

وی در قسمت دیگر از سخنان خود بازار میشی را به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز جاده میناب جاسک عنوان کرد و گفت: با قرار گرفتن این بازار در مسیر سیریک جاسک خطر تصادف هم مشتریان و هم مغازه داران را تهدید می کند که متاسفانه هیچگونه علائم هشدار دهنده در این مکان نصب نشده است.

محمد پیمانه پر به یکی از گلایه های بازاریان مبنی بر اینکه برپایی نمایشگاه عرضه کالا در این شهرستان ۳ماه بازار را راکد می کند اشاره کرد و افزود : در طول سال ۲ بار توسط اداره صنعت معدن و تجارت در شهرستان سیریک نمایشگاه عرضه مستقیم کالا دایر می شود، که متاسفانه ضرری بزرگ برای بازاریان است.

وی اضافه کرد: قیمت اجناس و کالاهایی که در این نمایشگاه ها عرضه می شود با بیرون تفاوتی ندارد و معمولاً کالاهایی برای عرضه گذاشته می شود که در خود بازار سیریک هم وجود دارد.

همچنین مجتبی حقیقی در همایش پلیس، امنیت و اصناف شهرستان سیریک بیان داشت: امنیت از نیازهای ضروری در هر جامعه است. توسعه اقتصادی، اجتماعی مستلزم امنیت در هر جامعه ای است، اصناف و بازاریان توانمند جامعه در برقرای حفظ این امنیت نقش اساسی داشته اند.

حقیقی با اعلام این مطلب که امنیت اساسی ترین نیاز بشریت بوده است، گفت: امنیت همواره با یک آزادی معنوی که به دنبال آن رفاه اجتماعی انسانی هست به دست می آید.

وی افزود: به طور کلی عملکرد اصناف شهرستان سیریک قابل قبول بوده و پیشرفت خوبی در زمینه های کاهش جرایم و سرقت ها در این شهرستان داشته است.

حقیقی در ادامه صحبت های خود اقدامات پلیس اطلاعات و امنیت اماکن عمومی در حوزه اصناف در شش ماه نخست سال تشریح کرد و گفت: جواب استعلام ترافیکی واحدهای صنفی به تعداد ۷۵ پرونده، ساماندهی واحد های صنفی تاکسی تلفنی در شهرستان، شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب با همکاری اتاق اصناف و ارتقاء امنیت اجتماعی واحدهای صنفی از مهم ترین اقدامات این پلیس اطلاعات و امنیت اماکن عمومی سیریک بوده است.

در پایان این مراسم چند تن از واحدهای صنفی نمونه که در ارتقاء امنیت اجتماعی اخلاقی به بازار و نیروی انتظامی کمک کرده بودند با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.