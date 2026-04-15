تقدیر آیت الله رمضانی از مواضع پاپ در برابر جنگ طلبی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، نامهای خطاب به رهبر کاتولیکهای جهان نوشت و از مواضع وی در مقابل جنگطلبی ترامپ، تقدیر و تشکر کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ضمن محکوم نمودن رفتار کودکانه و بیادبانه دونالد ترامپ نوشت: ادبیات توهینآمیز بهویژه از سوی سیاستمداران، نه تنها فضای عمومی را آلوده میکند، بلکه به شکلگیری نوعی «عادیسازی بیاحترامی» نیز دامن میزند.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان
با سلام و احترام؛
در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگری تشنهی صلح عادلانه، گفتوگو و همزیستی مسالمتآمیز میان ادیان و فرهنگهاست، هرگونه بیحرمتی به نمادهای دینی نه تنها یک لغزش سیاسی، بلکه زخمی عمیق بر وجدان انسانی به شمار میآید. هنگامی که فردی در جایگاه ریاست به اصطلاح یک قدرت جهانی، چون دونالد ترامپ، نابخردانه و سفیهانه، زبان به توهین نسبت به عالیترین مقام معنوی میلیونها مسیحی، یعنی پاپ لئون چهاردهم میگشاید، این رفتار را نمیتوان صرفاً در چارچوب اختلافات سیاسی یا لفاظیهای معمول قدرت تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را نشانهای نگرانکننده از فروکاستنِ حرمت دین، معنویت و ضربه به گفتوگوی تمدنی دانست.
بدیهی است جایگاه جنابعالی در سنت مسیحی، تنها یک رهبر اداری یا سیاسی نیست؛ بلکه تجسمی از میراث معنوی، اخلاقی و تاریخی کلیسایی است که قرنها حامل پیام محبت، بخشـش و صـلح بوده است. بیحرمتی به چنین جایگـاهی در واقع، بیاعتنایی به ایمان صدها میلیون انسانی است که در سراسر جهان، با امید به ارزشهای متعالی، زندگی خود را معنا میبخشند. این توهین آشکار، صرفنظر از انگیزههای فردی گوینده، به نوعی تحقیر احساسات دینی و تضعیف سرمایهی اخلاقی بشریت تلقی میشود؛ سرمایهای که در دوران بحرانهای جهانی، بیش از همیشه بدان نیازمندیم.
در منظری عمیقتر، اینگونه اظهارات، بیانگر نوعی گسست از سنت گفتوگوی میاندینی است که طی دهههای اخیر، با تلاش اندیشمندان و رهبران دینی از ادیان مختلف، به دست آمده است. رهبران دینی چه در مسیحیت، چه در اسلام، یهودیت و دیگر ادیان در سالهای اخیر کوشیدهاند تا با عبور از مرزهای تعصب، زبان مشترکی برای صلح و تفاهم بیابند. آنان در جهانی که از جنگ، افراطگرایی و بیعدالتی رنج میبرد، نقـش «میانجیان معنوی» را ایـفا میکنـند. بیاعتنایی به این صداها، در حقیقت نادیده گرفتن یکی از آخرین سنگرهای اخلاقی در برابر خشونت و نفرت است.
ادبیات توهینآمیز، بهویژه از سوی سیاستمداران، نه تنها فضای عمومی را آلوده میکند، بلکه به شکلگیری نوعی «عادیسازی بیاحترامی» نیز دامن میزند. وقتی رهبران سیاسی به خود اجازه میدهند که به مقدسات دیگران اهانت کنند و قداستزدایی را امری عادی نمایند، این رفتار بهتدریج در سطوح پایینتر جامعه نیز بازتولید میشود و در نهایت به شکافهای عمیق فرهنگی و دینی میانجامد. در چنین فضایی، دیگر گفتوگو جای خود را به تقابل، و همدلی جای خود را به سوءظن و دشمنی و خودخواهی میدهد.
در نهایت، باید یادآور شد که جهان امروز، بیش از هر زمان دیگری به اخلاق گفتوگو نیازمند است؛ اخلاقی که بر پایهی احترام متقابل، شنیدن دیگری و پذیرش تفاوتها بنا شده است. توهین به رهبران دینی، صرفاً یک خطای فردی نیست، بلکه نشانهای از بحران عمیقتری در فهم ما از «دیگری» است. اگر نتوانیم حرمت باورهای یکدیگر را پاس بداریم، چگونه میتوانیم به آیندهای مشترک و صلحآمیز امید داشته باشیم؟
از اینرو، اینجانب ضمن محکوم نمودن رفتار کودکانه و بیادبانه دونالد ترامپ نسبت به ساحت جنابعالی و سایر رهبران دینی معتقدم هر صدای توهینآمیز باید با پژواکی از خرد، دعوت به تعقل و تقبیح و محکومیت قاطع پاسخ داده شود؛ چرا که تنها در سایهی چنین رویکرد مسئولانه است که میتوان بار دیگر امید به همزیستی مسالمتآمیز و گفتوگوی میان ادیان را زنده نگه داشت.
نظر شما