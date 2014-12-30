گزارش ربیعی از وضعیت بازار کار/ تشکیل یک بانک جدید در بازار پول

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با تأکید بر اینکه بحث اصلی رئیس جمهور در کشور اشتغال و رونق اقتصادی است گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم با کسری 5.6 درصدی از رشد اقتصادی روبرو بودیم و تلاش کردیم علاوه بر واقعی کردن آمار اشتغال با از بین بردن تحریم‌ها بتوانیم شرایطی را برای ایجاد اشتغال مهیا کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مهیا بودن زیرساخت‌های اصناف برای ایجاد شغل در حل مشکلات بیکاری اظهارداشت: سیاست "اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک"می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اشتغال باید سالیانه 800 هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کنیم. البته خروج از رکود نیازمند زمان است اما امروزه با رشد 4 درصدی توانستیم بخشی از رکود را بهبود بخشیم.

ربیعی ادامه داد: اگر می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده به این معنی است که به طور مثال اگر ارزش پول 40 درصد کاهش یافته بود، با کاهش تورم این 40 درصد به 20 درصد رسیده است، یعنی وضعیت اقتصادی مردم بهبود یافته است.

وزیر کار با اشاره به اینکه دو عامل در تحقق رشد اقتصادی موثر بود افزود: از بین بردن بی‌نظمی‌های اقتصادی و برقراری نظم در سیستم‌های مختلف و ارتقای سطح امید مردم برای زندگی دو عامل احیاکننده رشد اقتصادی بود.

وی با تأکید براینکه بیش از 90 درصد مشاغل در بنگاه‌های کوچک است اظهارداشت: بنگاه‌های کوچک به سرعت آسیب می‌بینند و در درازمدت آسیب‌شان ترمیم می‌شود. مهم ترین اقدامی که طی مدت گذشته توانستیم انجام دهیم جلوگیری از ریزش 240 هزار شغل در واحدهای کوچک بود.

ربیعی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم به رشد 2.5 درصدی دیگری دست یابیم تصریح کرد: دو نکته در برنامه‌ریزی‌های اشتغال در اصناف می‌تواند مدنظر قرار گیرد اولین مسئله وجود زیرساخت‌های لازم در اصناف است در حال حاضر زیرساخت‌ها برای ایجاد شغل در اصناف محیا است.

وزیر تعاون با اشاره به گفتمان "اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک" گفت: اکنون این طرح را در راستای توسعه اشتغال در دستور کار داریم و پیش بینی می‌شود بتوانیم در آینده با همکاری اصناف با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توسعه کارآفرینی بخشی از مشکلات بیکاری را حل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هر یک واحد رشد اقتصادی می‌تواند ایجاد بیش از 100 هزار شغل را به دنبال داشته باشد گفت: اینکه در بازار اشتغال منتظر بحث عرضه و تقاضا باشیم و در ایجاد شغل مداخله نکنیم سیاست نادرستی است. باید با حمایت از کارآفرینان حفظ و ایجاد اشتغال در کنار آموزش‌های تخصصی و مهارتی بازار اشتغال را مدیریت کنیم.

ربیعی افزود: بهتر است خصوصی سازی به صورت رایگان به 5 صنف داده می‌شد و در مقابل از آنها درخواست حفظ مشاغل موجود را می‌کردیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه بهره لازم را ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه در بحث بیمه بیکاری سیاست‌های جدیدی را دنبال می‌کنیم گفت: حدود 2 هزار میلیارد تومان در سال برای بیمه بیکاری هزینه می‌شود که قصد داریم به جای پرداخت مقرری بیکاری آن را به کارفرمایان دهیم و در حمایت از فعالان واحدهای تولیدی افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند در واحدها مشغول به کار شده و حقوق را به ازای فعالیت خود دریافت کنند.

وی افزود: امیدواریم 50 درصد افرادی که در بنگاه‌ها مشغول فعالیت می‌شوند بتوانند با امنیت شغلی به کار خود ادامه دهند. ربیعی با اشاره به فعالیت 8 هزار و 300 اتحادیه صنفی تصریح کرد: شبکه مویرگی اصناف که تحت نظارت اتاق اصناف فعالیت می‌کنند می‌تواند در راستای حمایت از برنامه‌های توسعه اشتغال وزارت کار نقش موقر داشته باشند.

ربیعی از طراحی تشکیل بانک توسعه شرکت های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: برای اینکه بنگاه های کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گیرند تا از قید و بندهای مرسوم در سیستم بانکی رها شوند، بانک توسعه شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اولین بار سال آینده سهم اشتغال را از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه دریافت خواهیم کرد گفت: طی مدتی که طرح هدفمندی اجرا می‌شد تاکنون سهم اشتغال پرداخت نشده بود. امسال این امر می‌تواند با اختصاص بودجه مشخص شده گام موثری در حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی ابشد.

ربیعی تغییر نگرش در ایجاد شغل را امری مهم دانست و بیان داشت: عده‌ای شغل را با استخدام یکی می‌دانند این در صورتی است که یک فرد که در پشت چراغ قرمز روزنامه می‌خواند صاحب یک شغل تلقی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه به بحث استانداردسازی مشاغل تأکید کرد و افزود: طرح سبد بیمه‌ای ارزان را در دستور کار داریم یعنی به سمتی پیش می‌رویم که افراد با داشتن بیمه ارزان شغلشان رسمیت پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر 240 هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند گفت: تلاش می‌کنیم تا با زیرساخت‌های محیا در اصناف مشکلات اشتغال کشور را تسهیل بخشیم. ربیعی خود را معتقد به کار با اتاق اصناف ایران عنوان و اضافه کرد: 8300 اتحادیه صنفی که هریک چند واحد را در برمی گیرد مانند شبکه ای به برنامه های ما در حوزه اشتغال کمک می کند.

ربیعی تفاهم نامه امضاء شده امروز با اتاق اصناف ایران را به قوت نهادهای مدنی وبخش خصوصی بسیار مهم دانست و گفت: بدون شک در این زمینه از آموزش های فنی نیزنباید غافل باشیم.

وزیر کار افزود: در بودجه سال آینده سهم اشتغال دیده شده و برای اولین بار از بخش هدفمندی یارانه ها بودجه اشتغال در نظر گرفته شده است. با یک تحرک ساده می توان در حوزه کفش و لباس 500 هزارشغل ایجاد کرد و دراین زمینه باید به برندسازی توجه ویژه شود چرا که این موضوع پدیده ای فرهنگی و تجاری است و با استفاده از نظرهای کارشناسان باید به برندسازی دست یابیم.

وی به هزینه 2 هزار میلیارد تومانی در بخش بیمه بیکاری اشاره کرد و افزود: 230 تا 240 هزار نفر از این بیمه استفاده می کنند که می توانند جذب اصناف شوند.