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۹ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۵۴

عصر امروز/

چهار نفر در تصادف جاده کرمان – چترود کشته و زخمی شدند

چهار نفر در تصادف جاده کرمان – چترود کشته و زخمی شدند

کرمان – بر اثر تصادف در جاده کرمان به چترود دو نفر زخمی و دو نفر کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر تصادفی که عصر امروز در جاده ترانزیتی کرمان به چترود که استان کرمان را به خراسان رضوی متصل می کند دو نفر زخمی و دو نفر نیز کشته شدند.

فرمانده پلیس راه چترود در این زمینه در گفتگو با مهر اظهارداشت: وجود روستاهای متعدد در این مسیر و ترافیک بالای خودروهای عبوری و تلفیق آن با خودروهای روستاییان و افراد محلی همیشه موجب بروز سوانح شده است.

سرگرد پیام محمدی افزود: در این حادثه یک دستگاه کامیون به دلیل سرعت غیر مجاز و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود منحرف شد و درنهایت با یک دستگاه خودروی سواری برخورد کرد.

وی گفت: دو نفر در محل سانحه کشته شدند و مجروحان نیز به مراکز درمانی منتقل شده اند.

وی ادامه داد: از رانندگان می خواهیم با توجه به ترافیک این محور مقررات رانندگی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

کد مطلب 2452887

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