دیدار سرسنگی با استاندار و هنرمندان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در راستای تاسیس خانههای هنرمندان در استانهای کشور، چهارشنبه 10 دی طی سفر یک روزهای به کرمانشاه با استاندار، مدیران فرهنگی و هنری و نیز هنرمندان این استان دیدار و گفتگو کرد.
مدیر عامل خانه هنرمندان ایران در دیداری با استاندار و مدیران ارشد فرهنگی و هنری این استان، ضمن تشکر از اهتمام مدیران استان کرمانشاه برای ایجاد خانه هنرمندان این استان گفت: در سالهای اخیر استفاده از ظرفیتهای سرشار و توان ارزشمند هنرمندان شهرستانی در راستای قوام یافتن فرهنگ و هنر ملی غفلت شده است.
مشاور هنری شهردار تهران، تاسیس خانه هنرمندان استانی را باعث ایجاد شور و نشاط در بین هنرمندان شهرستان و نهایتاً بالندگی هنر ایرانی و اسلامی دانست و افزود: وجود قومیتهای مختلف و فرهنگهای آنها فرصتی جدی برای تعالی هنر کشور است. ایران با وجود اقوام مختلفی که زیر چتر واحد نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنند قابلیت آن را دارد تا در عین وحدت، هنری با کثرت و متنوع را به جهانیان عرضه کند.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران تمرکزگرایی در هنر و عدم توجه به هنر هنرمندان شهرستانی را آفتی بزرگ برای هنر ملی دانست و گفت: ایجاد خانههای هنرمندان در استانها موجبات آن میشود که به هنر شهرستان توجه بیشتری شده تا هنرمندان شهرستانی امکان حضور در عرصههای ملی و بینالمللی را پیدا کنند.
رییس کمیته تخصصی هنر شورای گسترش آموزش عالی کشور، استان کرمانشاه را استانی با پتانسیل بالا برای ایجاد رشتههای هنری دانشگاهی دانست و اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان استان به زودی در دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده هنر تاسیس شود و هنرمندان جوان و مستعدان استان بتوانند در محل زندگی خود در رشتههای هنری مختلف آموزش ببینند.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در خاتمه سخنان خود ضمن تشکر از استاندار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه وعده داد در آیندهای نزدیک گروههای هنری کرمانشاه در خانه هنرمندان ایران به هنرنمایی خواهند پرداخت.
دکتر مجید سرسنگی و هیئت همراه پس از این جلسه در اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه حاضر شد و با جمعی از هنرمندان برجسته رشتههای مختلف هنری این استان دیدار و گفتگو کرد.
در این گفتگو رحیمی زنگنه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و معاونین وی حضور داشتند.
حضور در آرامگاه آیتالله نجومی و استاد بهزاد کرمانشاهی و هم چنین ادای احترام به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس این استان و نیز دیدار با تنی چند از هنرمندان بیمار کرمانشاه از دیگر برنامههای این سفر بود.
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