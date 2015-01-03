مجامع بین المللی آل خلیفه را وادار به آزادی شیخ علی سلمان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری روحانی مبارز شیخ علی سلمان گفت: علمای دین همیشه در طول تاریخ نقش اساسی در نهضت‌های آزادی بخش داشته‌اند و نقش علما در حقیقت همان نقش دین در نهضت‌های آزادی بخش است.

وی ادامه داد: علمای دین چون بیانگر آموزه‌های دینی هستند جایگاه ویژه‌ای در بین ملت‌ها داشته‌اند و دارند، مردم بحرین هم مردمی آگاه، انقلابی، مبارز و آزادی خواه هستند و الان درصدد این هستند که حکومتی بر اساس آموزه‌ها و اعتقادات دینی خود بر اساس دموکراسی و رای مردم بر سر کار بیاید.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: آل خلیفه یک رژیم دیکتاتور است، مردم به تبعیت از علمای دینی خودشان مانند شیخ علی سلمان و سایر علمای دینی در پی کسب آزادی‌های مشروع و قانونی هستند.

مردم بر اساس باورهای اعتقادی رژیم‌های دیکتاتوری را ساقط می‌کنند

حجت الاسلام غرویان تصریح کرد: تجربه نشان داده همه رژیم‌های دیکتاتوری که با علمای دین درگیری داشتند ساقط شده‌اند، چون قدرت علما قدرت دین است و دین هم در قلوب مردم جای دارد، بنابراین مردم بر اساس باورهای اعتقادی رژیم‌های دیکتاتوری را ساقط می‌کنند.

وی افزود: همه جهان اسلام علمای حوزه‌های علمیه، طلاب و مراجع باید واکنش خود را در برابر این ظلمی که رژیم آل خلیفه در بحرین نسبت به یک عالم دینی روا داشته، اعلام کنند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در پایان خاطر نشان کرد: به عنوان یک عضو حوزه علمیه خواستار این هستیم که مجامع بین المللی و مجامع حقوقی فشار خود را بر رژیم آل خلیفه وارد کنند و رژیم را وادار کنند که شیخ علی سلمان آزاد شود و بتواند نقش رهبری خود را برای شیعیان بحرین ایفا کند.