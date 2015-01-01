به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله دقاق در نشست خبری که قبل از ظهر پنج‌شنبه در سالن جلسات جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، اظهار داشت: ما بازداشت و حبس شیخ علی سلمان، فردی معتدل، دارای سیاست تقریبی در بحرین را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی ادامه داد: شیخ علی سلمان فردی است که مدت‌ها برای وحدت و تقریب تلاش کرده و در طول سه سالی که مردم بحرین تظاهرات داشته‌اند با مردم همراه بوده و نظارت سلمی و به دور از خشونت داشته‌اند.

نماینده رهبران شیعیان بحرین با اشاره به بازداشت هفت روزه شیخ علی سلمان عنوان کرد: دولتمردان بحرینی به جای بهره مندی از این روحانی شیعه در جایگاه مشاور سیاسی وی را به زندان انداخته‌اند و ما این کار را به شدت محکوم می‌کنیم.

آل خلیفه سرکوب کردن فعالان سیاسی را برنامه خود دارد

وی ادامه داد: آل خلیفه سرکوب کردن فعالان سیاسی را برنامه خود دارد و به جای صلح به مقابله با مسلمانان پرداخته و این خلاف صلح و دوستی و امینت در بحرین است و این به زوال آل خلیفه منجر می‌شود.

نماینده جامعه المصطفی در کشور بحرین در پایان تصریح کرد: عالمان بحرینی بازداشت شیخ علی سلمان را به شدت محکوم می‌کنند و نتایج وخیم این رفتار را برحذر می‌دارند.

انقلاب بحرین شبیه مصر نیست

شیخ عبدالله دقاق در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه که نتیجه این بیداری اسلامی که در کشور بحرین به پا شده چه خواهد شد و آیا همچون کشور مصر می‌شود یا خیر افزود: تظاهرات مردم بحرین به سه دلیل پیروزی را در برخواهد داشت و همچون کشور مصر نخواهد بود.

شیخ علی سلمان

وی ابراز کرد: خون شهیدانی که در این مدت ریخته شده، حضور فعال مردم در صحنه و وحدت ملی و حضور رهبر و علما در بحرین سه رکنی است که حرکت مردم بحرین را از مصر متمایز کرده و در نهایت به خواست الهی به پیروزی می انجامد.

نماینده جامعه المصطفی در کشور بحرین حضور آیت الله شیخ عیسی قاسم و رهبری حرکت مردمی بحرین را هدف دار و به دور از خشونت دانست و یادآور شد: با وجود اذیتی که آل خلیه در طول سه سال بر مردم روا داشته‌اند اما مردم با صبر و توکل حرکت خود را ادامه داده‌اند.

امام خمینی(ره) الگوی انقلاب بحرین است

شیخ عبدالله دقاق الگوی قیام بحرین را قیام سیدالشهدا عنوان داشت و دلیل آن را شیعه بودن غالب مردم بحرین دانست.

وی همچنین الگوی این انقلاب را در زمان معاصر حضرت خمینی(ره) و انقلاب اسلامی ایران ذکر کرد.

نماینده رهبران شیعیان بحرین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا نهادها و کشورهای حقوقی بازداشت شیخ علی سلمان را محکوم کرده‌اند یا خیر افزود: تاکنون ۳۷ موسسه حقوق بشر از کشورهای مختلف همچون آمریکا و اتحادیه اروپا این عمل حکومت بحرین را طی بیانیه‌هایی محکوم کرده‌اند.

وی با بیان این که دولت‌مردان بحرین هوشیار بوده‌اند، ادامه داد: شیخ علی سلمان را در مدت سال نو میلادی، ۲۵ دسامبر لغایت ژانویه بازداشت کرده‌اند زیرا در این مدت مسیحیت اعیاد خود را سپری می‌کنند.

شهادت ۲۰۰ نفر در بحرین

شیخ عبدالله دقاق عنوان کرد: طی سه چهار سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰ نفر از مردم بحرین شهید شده‌اند.

وی در پایان افزود: ما همچنین بازداشت شیخ نمر النمر، این فرد عربستانی که دولت عربستان حمایت خوبی از وی نداشته را نیز محکوم می‌کنیم و انشاالله بازداشته شدگان آزاد شده و اعدام نشوند.

نماینده رهبران شیعیان بحرین در این نشست خبری که به زبان عربی ایراد می‌شد، با قرائت بیانیه علمای بحرینی ساکن در قم، حبس و بازداشت شیخ علی سلمان از علمای مبارز بحرینی را به شدت محکوم کرد.