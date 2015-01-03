حجت الاسلام بهرام دلیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازداشت شیخ علی سلمان اظهار داشت: بحرین کشوری است که غالب ملت عِرق دینی دارند و دوستدار اهل بیت(ع) و دلداه علما هستند.

وی با بیان اینکه شیخ علی سلمان تنها یک آزادی خواه و معترض اجتماعی است و از این محدوده هم فراتر نرفته است، ادامه داد: زندانی کردن آزادی خواهان توسط رژیم‌های مستبد و دیکتاتور موجب اعتراض بیشتر مردم و فروپاشی آن دولت‌ها خواهد شد.

بازداشت شیخ علی سلمان یک اشتباه بزرگ بود

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: با توجه به اینکه ملت بحرین برای اعتراض به دستگیری شیخ علی سلمان در صحنه حاضر می‌شوند قطعا متضرر این قضیه رژیم آل خلیفه خواهد بود.

حجت الاسلام دلیر با بیان اینکه حبس یک آزادی‌خواه برای رژیم بحرین ثمره‌ای ندارد، گفت: رژیم آل خلیفه با اینگونه برخوردها و دستگیری‌ها حفظ نخواهد شد، بازداشت شیخ علی سلمان یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن و نشنیدن اعتراضات اجتماعی بسی بزرگتر است.

وی اضافه کرد: شیخ علی سلمان طبق قاعده دموکراسی خواهی و آزادی اعتراض خود را نسبت به رژیم آل خلیفه بیان داشته است و اگر این رفتارهای مستبدانه رژیم بحرین ادامه یابد، سنی‌های آزادی‌خواه نیز به این اعتراضات خواهند پیوست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: در هر کشوری باید مردم حق انتخاب داشته باشند و در سرنوشت کشورشان سهیم باشند، اما رژیم آل خلیفه پایبند به حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی و انتخابات آزاد نیستT لذا ملت بحرین به سمت اعتراضات اجتماعی خواهند رفت.

هیچ ملت مسلمانی رژیم دیکتاتوری را حمایت نخواهد کرد

حجت الاسلام دلیر ادامه داد: دستگیری شیخ علی سلمان باعث اعتراض ملت‌های منطقه هم خواهد شد، زیرا هیچ ملت مسلمانی رژیم دیکتاتوری را حمایت نخواهد کرد، در حالی که شیخ علی سلمان یک مجرم نیست بلکه تنها یک آزادیخواه اجتماعی است.

وی گفت: ملت‌های منطقه به عنوان یک دلداده دین از عالم دینی دفاع خواهند کرد، هم چنان که در دستگیری شیخ نمر هم اعتراضات خود را اعلام کردند، بحرین باید از رژیم‌های سابق مانند رژیم پهلوی در ایران عبرت بگیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: ابتدایی ترین پیامد بازداشت شیخ علی سلمان بیداری سایر ملت‌ها خواهد بود و اعتراضات گسترده را در پی خواهد داشت و رژیم بحرین باید قبل از به بن بست رسیدن یک مذاکره انسان پسندانه با معترضین داشته باشد.