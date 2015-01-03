کریستف رضاعی آهنگساز، نوازنده و خواننده با سابقه موسیقی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیت های خود توضیح داد: در کنسرتی که سه شنبه 16 دی ماه در فرهنگسرای نیاوران در قالب عنوان «آنسامبل کارگاه موسیقی باروک» با حضور 7 نوازنده جوان و مستعد موسیقی کشورمان اجرای می شود، تلاش کردهایم برای نزدیک شدن به ویژگی اجرای موسیقی دوره باروک، قطعاتی را با استفاده از تارهای روده برای سازهای زهی و کوک مرسوم این دوره اجرا کنیم.

وی ادامه داد: پایبندی به سبک نوازندگی و استفاده از تزیینات دوره باروک از ویژگی های این کنسرت موسیقایی است که رضا عسگرزاده و فرهود بیگلربیگی نوازندگی فلوت ریکوردر، پوریا کیانی و امیرحسین نوروز ناصری نوازندگی ویولن، آیدین احمدی نژاد ویولنسل و آیدین منعم نوازندگی هارپسیکورد به عنوان یک ساز کمیاب را به عهده دارند. من نیز به عنوان خواننده تنور در کنار گروه حضور خواهم داشت. در واقع این دوستان در قالب یک گروه موسیقایی با این عنوان دور هم جمع شده اند که به نوعی علاقه زیادی به موسیقی دوران باروک دارند و از گذشته نیز این علاقه مندی را داشتند که آثاری را در این قالب اجرا کنند.

این آهنگساز درباره قطعاتی که نواخته می شوند، عنوان کرد: قطعات سازی و آوازی از ویلیام کربت، هنری پرسل، لودویگ زنفل، میشل لامبر، ژوزف بوآ موریته و فیلیپ تلمان از آهنگسازان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی دوره باروک، آثاری هستند که در این کنسرت اجرا می کنیم. آنچه در این کنسرت برای ما دارای اهمیت است اتفاقات تکنیکی است که تاکنون کمتر در ایران تجربه شده است چراکه در سبک موسیقی باروک نوع نواختن برای سازها کاملا فرق می کند. ضمن اینکه جمله بندی و تحریرهای ایجاد شده در آواز این دوره نیز هر کدام خاصیت خود را دارند که در این نوع موسیقی زینت متفاوتی را به نمایش می گذارد.

رضاعی با اشاره به ویژگی های موسیقایی دوره باروک بیان کرد: آنچه ما در این کنسرت انجام داده ایم گرچه در 15 سال گذشته نیز توسط تعدادی از دوستانم از جمله رضا عسگرزاده و من تجربه شده بود، طی سال‌های اخیر کاری نسبتا جدید است که فکر می کنیم در این چند سال با مشارکت هنرمندان مستعد دیگری چون آیدین احمدی نژاد ، آیدین منعم، پوریا کیانی ، امیرحسین نوروز ناصری اتفاق جدیدی به حساب می آید. ما در این کنسرت هیچ خودنمایی غیر از اجرای اصل موسیقی را مدنظر نداریم بنابراین آنچه برای ما مهم است اجرای صحنه ای درست، خلاقیت اجرایی در خدمت موسیقی بودن است. از سویی دیگر ما در این کنسرت کوشیده ایم تا به موضوع بداهه نوازی نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی تاکید کرد: آنچه برای اعضای گروه برای برگزاری این کنسرت دارای اهمیت است عشق و علاقه ای است که همه اعضا نسبت به گونه ای از موسیقی خارج از فعالیتهای دیگر خود در این عرصه دارند. در واقع این عشق مشترک است که ما را برای رسیدن به یک هدف مشترک راهنمایی کرده است. اتفاقا برای همین است که نام این کنسرت را «آنسامبل کارگاه موسیقی باروک» نامگذاری کرده ایم تا با این ترکیب به هدفمان برسیم؛ تلاشی که هدف آن رسیدن به ویژگیهای دوره باروک است .

این آهنگساز فیلم با اشاره به فعالیت‌های دیگرش در عرصه موسیقی گفت: به تازگی کار آهنگسازی 2 فیلم «نزدیکتر» به کارگردانی مصطفی احمدی و «در دنیای تو ساعت چند است» به کارگردانی صفی یزدانیان را انجام داده ام ضمن اینکه در هفته موسیقی تلفیقی نیز همراه با گروه «نور» کنسرتی را برای علاقه مندان اجرا می کنیم.

رضاعی درباره شرایط این سال های موسیقی ایران بیان کرد: مقداری زود است که بخواهیم در مورد وضعیت موسیقی کشور اظهار نظر کنیم اما همین که به نظر می آید سیستم مجوزها ساده‌تر شده است، می‌تواند برای آینده امیدوارکننده باشد. البته برای برگزاری کنسرت «آنسامبل دوره باروک» قرار بود ما تالار رودکی را برای اجرا آماده کنیم اما به دلیل قیمت بالای اجاره بهای سالن که برای ما و این کنسرت بسیار بالا بود مجبور شدیم فرهنگسرای نیاوران را که نسبتا از تالار رودکی ارزان تر است، انتخاب کنیم و این همان مشکلی است که باید برای رفع آن اقداماتی کرد.

وی در پایان تصریح کرد: کار نوازنده در هر شرایطی ساز زدن است و چه عالی که این ساز زدن در برخورد با تماشاگران صورت گیرد اما اگر بخواهم درباره فضایی که خودم در آن کار می کنم توضیحی را ارائه دهم این است که برای من چیزی که جالب توجه است حضور جوانانی است که علاقه بسیار زیادی برای تجربه اندوزی در سبک های موسیقی مهجور دارند و با وجود مهجوریت و کمبود تئوریسین در این زمینه اما باز هم مشتاق کار کردن برای سبک های مختلف موسیقایی هستند.