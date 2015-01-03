نادیا حاضرمشار دختر حسن حاضرمشار مجسمه ساز خودآموخته که این روزها در بیمارستان بستری است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت پدرش توضیح داد: هفته گذشته پزشکان از ریه و کبد پدر آندوسکوپی کرده و اعلام کردند که باید مرخص شود با اعتراض من که باید از او در این وضعیت مراقبت شود، از تصمیم خود منصرف شدند و حالا می گویند که حال پدر اصلاً خوب نیست و ساعت 12 ظهر امروز قرار است که از کبد و ریه هایش آندوسکوپی کنند تا ببینند چه نتیجه ای خواهد داشت.

وی افزود: به گفته پزشکان وضعیت ریه ها و کبد پدرم وخیم است و حالا هم به او دستگاه اکسیژن متصل است، قرار است که ریه ها را پمپاژ کنند تا بلکه پدر بتواند بهتر تنفس کند.

نادیا حاضرمشار با بیان این که حدود یک ماه است پدرش در بیمارستان سینا بستری است، بیان کرد: از همان ابتدا به لحاظ تنفسی و قلبی دچار مشکل شده بود که به بیمارستان رسانده شد و ابتدا تصور می کردند که مشکل قلبی باشد اما اکنون مشخص است که ریه ها و کبد او وضعیت نامناسب تری دارد.

او در پایان با تشکر از دکتر خیرخواه در رسیدگی به وضعیت پدرش اظهار کرد: دکتر خیرخواه با محبت بسیار او را معاینه کرده و قرار است امروز کارهایی را انجام دهند که وضعیت تنفسی پدر بهتر شود.

حسن حاضرمشار از جمله هنرمندان مجسمه ساز خودآموخته ای است که به واسطه آشنایی با هنر نجاری به سمت مجسمه سازی کشیده شد.

او اهل ماسوله گیلان است و حدود 90 سال دارد که تا همین چند وقت پیش همچنان نقاشی و مجسمه سازی می کرد. این هنرمند کشف کامبیز درمبخش هنرمند کاریکاتوریست است که از سر اتفاق او را در خیابان در حال فروش آثارش دیده بود و پس از آن به عنوان هنرمند خودآموخته شناسایی و معرفی شد و آثارش در نمایشگاه های بسیاری با این عنوان به نمایش و فروش گذاشته شد.