به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سعید عاملی با بیان این‌که روزانه ۱.۵ ساعت بازی توسط هر نفر صورت می‌گیرد، تصریح کرد: با توجه به این تعداد آمار و استفاده از بازی‌های ویدئویی، به ایجاد مرکز داده بازی‌های ملی نیازمندیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی از غیر بومی بودن ۹۵ درصد از بازی‌های ویدئویی در بازار خبر داد و مطرح کرد: جمعیت بازی‌کننده‌ها در کشور ۲۵ میلیون نفر است که روزانه به طور متوسط ۱.۵ ساعت مشغول بازی هستند.

عاملی با تاکید بر اینکه ایرانی‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون ساعت وقت خود را صرف بازی‌های ویدئویی می‌کنند، مطرح کرد: در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که علاوه بر اینکه بازی‌های ویدئویی جنبه سرگرمی دارد جنبه آموزشی هم دارد که در این بازی‌ها مهار‌ت‌های زندگی‌های اجتماعی به افراد منتقل می‌شود و انتقال فرهنگ سایر جوامع ایران هم می‌تواند از طریق این بازی‌ها اتفاق بی‌افتد.