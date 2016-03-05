به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این چهارده نفر تاکنون موفق‌ترین بازی‌سازان در جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران بوده‌اند که در ادامه نام آن‌ها بهمراه تعداد جوایز آورده شده است.

بازی‌نامه و داستان‌نویسی

متین ایزدی (۲ جایزه)

میلاد بنکدار (۲ جایزه)

طراحی بازی

شهاب کشاورز (۲ جایزه)

فنی

سجاد بیگ‌جانی (۲ جایزه)

هنری و گرافیک

سهیل دانش‌اشراقی (۳ جایزه)

فاطمه کشفی (۳ جایزه)

صدا و موسیقی

پیام آزادی (۳ جایزه)

آیدین رادکیا (۳ جایزه)

مدیریت ساخت بازی

امیرحسین فصیحی (۴ جایزه)

محمدمهری بهفرراد (۴ جایزه)

حوزه‌های متنوع

ابراهیم مسجدیان (۵ جایزه برای ۳ بازی)

امید صادقوند (۴ جایزه برای ۳ بازی)

داوران

سیدعلی سیداف (۴ دوره داوری)

امیرمحمد دهستانی (۳ دوره داوری)

ابراهیم مسجدیان و امید صادقوند به دلیل کسب جوایز در حوزه‌های تخصصی مختلف در یک جایگاه تخصصی قرار نگرفته‌اند.

جامع‌ترین گزارش از پنج دوره جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران مدتی پیش توسط واحد پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منتشر شد که شامل کامل‌ترین تحلیل‌ها و آمار و ارقام از این جشنواره است.