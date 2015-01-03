گاز رسانی به مناطق جنگلی آذربایجان شرقی از اولویت های شرکت گاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله دینی شنبه در جمع خبرنگاران و در تشریح وضعیت گاز رسانی به مناطق روستایی شهرستان های کلیبر و خداآفرین گفت: برخورداری شهری، روستایی، سردسیری و جنگلی چهار شاخص در تخصیص اعتبارات گازرسانی هستند که بر همین اساس روستاهای استان جزو سیاست های برنامه ریزی وزارت نفت (ستاد شرکت ملی گاز) بشمار می روند.

وی شهرستان کلیبر و خداآفرین را دارای تمام اولویت های لازم برای تخصیص این اعتبارات عنوان و تصریح کرد: بویژه وجود جنگل های ارسباران در این منطقه، گاز رسانی به روستاهای این مناطق را جهت حفظ این منابع طبیعی ارزشمند و جلوگیری از قطع درختان آن جهت استفاده برای گرمایش روستائیان منطقه، در اولویت قرار داده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای گازرسانی به این مناطق افزود:ظرفیت های قانونی لازم در این خصوص از محل بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ و بر اساس ابلاغیه وزارت نفت (ستاد شرکت ملی گاز) ایجاد شده و بر همین اساس پروژه های گازرسانی به ۷۴ روستای شهرستان کلیبر با بیش از سه هزار و ۸۰۰ خانوار معادل ۴۰ درصد کل خانوار روستایی و تعداد ۸۴ روستا در شهرستان خداآفرین با بیش از پنج هزار خانوار معادل ۵۵ درصد کل خانوار روستایی این منطقه، متناسب با اعتبارات تخصیصی تا پایان سال ۹۶ اجرایی و عملیاتی خواهند شد.

دینی در پایان از اجرای طرح های گازرسانی به ۲۴ روستای شهرستان خداآفرین نیز خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ خانوار روستایی شهرستان خداآفرین و بیش از دو هزار و ۸۰۰ خانوار روستایی شهرستان کلیبر و تمام خانوارهای شهری کلیبر و خداآفرین از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.