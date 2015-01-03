به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قدمی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه قرار‌گاه مشترک مبارزه با سرقت که با حضور فرمانده انتظامی و استاندار قم برگزار شد، اظهار کرد: پلیس همواره برای تأمین امنیت در جامعه تلاش می‌کند و اکنون با شناسایی و دستگیری باند سارقین منازل امنیت وآرامش بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه سارقان بیشتر از منازل ویلایی سرقت می‌کنند، گفت: با وجود پلیس مردم باید مراقب منازل و وسایل خود باشند و از وسایلی چون دوربین برای خانه‌های خود استفاده کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به اینکه سارقین معمولا بین ساعت ۵ تا ۸ اقدام به سرقت می‌کردند، افزود: در درجه اول پول و طلا و بعد از هرگونه وسایل دیگری از جمله فرش، تابلو فرش و ال سی دی را به سرقت می‌بردند.

قدمی تصریح کرد: با دستگیری چندین باند از سارقین باز در روز اربعین امسال شاهد چندین فقره سرقت بودیم که با تلاش شبانه روزی و آماده باش ۸۰ درصدی پلیس تعداد دیگری از سارقان دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه اکنون شاهد یک آرامش و امنیت در استان هستیم، عنوان کرد: با هوشمند سازی معابر و خیابان‌های شهر می‌توان جلوی بسیاری از سرقت‌ها را گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان بیان کرد: از نظر وجود کلانتری در حاشیه شهر مانند پردیسان دچار ضعف هستیم که باید به آن رسیدگی شود.

از نگهداری پول و طلا در منازل خود خودداری کنید

وی در توصیه‌ای از مردم خواست تا هرگز پول و طلای خود را در منزل نگهداری نکنند و در این خصوص از صندوق‌های امانات بانک‌ها استفاده نمایند.