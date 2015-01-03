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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

سرهنگ قدمی:

هوشمندسازی معابر از بسیاری سرقت‌ها در قم جلوگیری می‌کند

هوشمندسازی معابر از بسیاری سرقت‌ها در قم جلوگیری می‌کند

قم - رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه در حاشیه شهر از وجود کلانتری دچار ضعف هستیم، گفت: با هوشمند سازی معابر و خیابان‌های شهر می‌توان جلوی بسیاری از سرقت‌ها را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قدمی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه قرار‌گاه مشترک مبارزه با سرقت که با حضور فرمانده انتظامی و استاندار قم برگزار شد، اظهار کرد: پلیس همواره برای تأمین امنیت در جامعه تلاش می‌کند و اکنون با شناسایی و دستگیری باند سارقین منازل امنیت وآرامش بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه سارقان بیشتر از منازل ویلایی سرقت می‌کنند، گفت: با وجود پلیس مردم باید مراقب منازل و وسایل خود باشند و از وسایلی چون دوربین برای خانه‌های خود استفاده کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به اینکه سارقین معمولا بین ساعت ۵ تا ۸ اقدام به سرقت می‌کردند، افزود: در درجه اول پول و طلا و بعد از هرگونه وسایل دیگری از جمله فرش، تابلو فرش و ال سی دی را به سرقت می‌بردند.

قدمی تصریح کرد: با دستگیری چندین باند از سارقین باز در روز اربعین امسال شاهد چندین فقره سرقت بودیم که با تلاش شبانه روزی و آماده باش ۸۰ درصدی پلیس تعداد دیگری از سارقان دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه اکنون شاهد یک آرامش و امنیت در استان هستیم، عنوان کرد: با هوشمند سازی معابر و خیابان‌های شهر می‌توان جلوی بسیاری از سرقت‌ها را گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان بیان کرد: از نظر وجود کلانتری در حاشیه شهر مانند پردیسان دچار ضعف هستیم که باید به آن رسیدگی شود.

از نگهداری پول و طلا در منازل خود خودداری کنید

وی در توصیه‌ای از مردم خواست تا هرگز پول و طلای خود را در منزل نگهداری نکنند و در این خصوص از صندوق‌های امانات بانک‌ها استفاده نمایند.

کد مطلب 2454963

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