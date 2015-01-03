دو سرباز هندی در کشمیر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تیراندازی نیروهای پاکستان در کشمیر مورد مناقشه 2 سرباز هندی کشته شدند.

بنا بر این گزارش، این خبر را رسانه های هندی اعلام کردند و اعلام داشتند این اتفاق در کشمیر تحت کنترل هند روی داده است