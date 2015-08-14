رئیس جمهور پاکستان خواستار گفتگو با هند در مورد کشمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان، امروز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار گفتوگو با هند و حل موضوع کشمیر میان دو کشور شد.

ممنون حسین در سخنان خود گفت: پاکستان به همزیستی مسالمت آمیز اعتقاد دارد.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که در هفته های اخیر درگیری هایی در کشمیر گزارش شده بود. هند و پاکستان بر سر حاکمیت کشمیر ادعای ارضی دارند و حدود شصت سال است که این منطقه مورد منازعه بوده است .

تا پیش از سال ۱۹۴۷, یعنی زمان خروج بریتانیا از شبه قاره، هند و پاکستان یک کشور را تشکیل می‌دادند اما از آن سال به بعد, هند به دو بخش تقسیم شد. از آن زمان تا کنون یعنی پس از حدود بیش از نیم قرن این دو به صورت دشمنان اصلی یکدیگر در آمده‌اند و تا به حال، سه بار وارد جنگ با یکدیگر شده‌اند و بارها تا نزدیکی یک درگیری تمام عیار پیش رفته‌اند،اما علی رغم تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته تنش بین دو کشور همچنین با افت و خیزهای فراوان ادامه دارد.