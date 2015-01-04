ایران در انقلاب جهانی مجازی حضور ندارد/جوانان ۸۹درصد کابران فضای مجازی

محمدرضا رستمی صبح یکشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان در استان مرکزی بیان کرد: یکی از کاربردهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، ذائقه سازی و ذائقه سنجی می باشد و اگر ما تولید محتوا مجازی داشته باشیم، می توانیم ذائقه و افکار جهانی را نسبت به ایران تغییر دهیم.

وی با تاکید بر حضور گسترده جوانان در شبکه های مجازی، اضافه کرد: هم اکنون ۸۹ درصد از کاربران شبکه های مجازی را جوانان تشکیل می دهند اما وزارت ورزش و جوانان تاکنون عضو شورای عالی فضای مجازی نبوده است.

رستمی ادامه داد: رئیس جمهور با عضویت وزارت ورزش و جوانان در این شورا موافقت کرده و در صورت تایید رهبر معظم انقلاب، وزراتخانه فعالیت خود را در کمیسیون تخصصی محتوا آغاز خواهد کرد.

تصویب طرح توانمندسازی جوانان در حوزه کسب و کار مجازی تا پایان سال

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه های این وزارتخانه توانمندسازی جوانان در زمینه کسب و کار مجازی می باشد و طرح ملی این موضوع تهیه و به شورای عالی اشتغال فرستاده شده و در صورت تصویب سال آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی ضمن برشمردن شمار عضویت کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی، افزود: هرچقدر شبکه های اجتماعی حرفه ای تر و تخصصی تر می شوند حضور کاربران ایرانی در آنها نیز کمرنگ می شود؛ به عنوان مثال بیشتر کاربران در فیسبوک و کمترین آنها در شبکه هایی نظیر لینکیدین عضو هستند.

رستمی در مورد سایر برنامه های کمیته تخصصی فضای مجازی گفت: به استناد مصوبات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه محصولات و خدمات مجازی، بررسی فرصت ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی فضاهای مجازی و تصمیم گیری نسبت به مواجه فعال و خردمندانه با فضای مجازی از جمله وظایف این کمیته می باشد.

وی ادامه داد: توسعه زبان فارسی در فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه ای، تولید محتوای ایرانی و اسلامی، توسعه ارتباطات جهانی جوانان در فضای مجازی، مشارکت اجتماعی جوانان در کمپین های آنلاین بومی، ملی و جهانی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی از مهمترین اهداف کمیته تخصصی فضای مجازی می باشد.

نگاه ایجابی دولت به فضای مجازی و جوانان به جای رویکرد سلبی

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان بیان کرد: متاسفانه هم اکنون در کشور رویکرد به فضای مجازی مثبت نیست و این فضا یک ابزار وحشتنک و آسیب زا که انواع توطئه ها و ناهنجاری را به دنبال دارد معرفی می شود.

رستمی ادامه داد: این برخورد در ابتدای ورود تکنولوژی های مختلف مثل رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهواره هم صورت گرفته و موجب شده تا کشور از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی ها در شروع به کارشان محروم بماند.

وی اظهار کرد: نگاه دولت و کمیته تخصصی فضای مجازی در این زمینه یک نگاه ایجابی است و دولت قصد ندارد با دشمن پنداشتن فضای مجازی مبارزه با دشمن فرضی را آغاز کند.

رستمی گفت: تلاش ما براین است تا ظرفیت های موجود در فضای مجازی به نفع منافع ملی، اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده کنیم.

هم اکنون ۲۰ میلیون ایرانی روزانه دو ساعت از وقت خود را صرف بازی های آنلاین می کنند

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان ضمن تاکید بر فراگیر شدن فضای مجازی در بین مردم و جوانان، اضافه کرد: هم اکنون ۲۰ میلیون ایرانی روزانه دو ساعت از وقت خود را صرف بازی های آنلاین می کنند و اگر ما برنامه ای برای این کاربران نداشته باشیم قطعا سایر کشورها سود فراوانی به جیب خواهند زد.

رستمی ضمن بیان ضعف محتوای فارسی در شبکه های مجازی، افزود: هم اکنون کمتر از یک درصد اطلاعات به زبان فارسی درفضای مجازی وجود دارد و ایران موفق نشده است از ابزار های حوزه مجازی برای اطلاع رسانی استفاده کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از ابزارهای مهم فضای مجازی ویکی ها هستند که مهمترین آن ویکی پدیا می باشد و ادارات و سازمان ها می توانند از این شبکه استفاده های زیادی در جهت اهداف سازمانی داشته باشند.