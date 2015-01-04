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۱۴ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان:

ایران در انقلاب جهانی مجازی حضور ندارد/جوانان ۸۹درصد کابران فضای مجازی

ایران در انقلاب جهانی مجازی حضور ندارد/جوانان ۸۹درصد کابران فضای مجازی

اراک- مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان گفت: یک انقلاب عظیم محتوایی به وسیله فضای مجازی در جهان رخ داده؛ اما ایران به دلایل متفاوتی در این انقلاب حضور ندارد.

محمدرضا رستمی صبح یکشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان در استان مرکزی بیان کرد: یکی از کاربردهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، ذائقه سازی و ذائقه سنجی می باشد و اگر ما تولید محتوا مجازی داشته باشیم، می توانیم ذائقه و افکار جهانی را نسبت به ایران تغییر دهیم.

وی با تاکید بر حضور گسترده جوانان در شبکه های مجازی، اضافه کرد: هم اکنون ۸۹ درصد از کاربران شبکه های مجازی را جوانان تشکیل می دهند اما وزارت ورزش و جوانان تاکنون عضو شورای عالی فضای مجازی نبوده است.

رستمی ادامه داد: رئیس جمهور با عضویت وزارت ورزش و جوانان در این شورا موافقت کرده و در صورت تایید رهبر معظم انقلاب، وزراتخانه فعالیت خود را در کمیسیون تخصصی محتوا آغاز خواهد کرد.

تصویب طرح توانمندسازی جوانان در حوزه کسب و کار مجازی تا پایان سال

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه های این وزارتخانه توانمندسازی جوانان در زمینه کسب و کار مجازی می باشد و طرح ملی این موضوع تهیه و به شورای عالی اشتغال فرستاده شده و در صورت تصویب سال آینده به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی ضمن برشمردن شمار عضویت کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی، افزود: هرچقدر شبکه های اجتماعی حرفه ای تر و تخصصی تر می شوند حضور کاربران ایرانی در آنها نیز کمرنگ می شود؛ به عنوان مثال بیشتر کاربران در فیسبوک و کمترین آنها در شبکه هایی نظیر لینکیدین عضو هستند.

رستمی در مورد سایر برنامه های کمیته تخصصی فضای مجازی گفت: به استناد مصوبات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه محصولات و خدمات مجازی، بررسی فرصت ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی فضاهای مجازی و تصمیم گیری نسبت به مواجه فعال و خردمندانه با فضای مجازی از جمله وظایف این کمیته می باشد.

وی ادامه داد: توسعه زبان فارسی در فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه ای، تولید محتوای ایرانی و اسلامی، توسعه ارتباطات جهانی جوانان در فضای مجازی، مشارکت اجتماعی جوانان در کمپین های آنلاین بومی، ملی و جهانی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی از مهمترین اهداف کمیته تخصصی فضای مجازی می باشد.

نگاه ایجابی دولت به فضای مجازی و جوانان به جای رویکرد سلبی

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان بیان کرد: متاسفانه هم اکنون در کشور رویکرد به فضای مجازی مثبت نیست و این فضا یک ابزار وحشتنک و آسیب زا که انواع توطئه ها و ناهنجاری را به دنبال دارد معرفی می شود.

رستمی ادامه داد: این برخورد در ابتدای ورود تکنولوژی های مختلف مثل رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهواره هم صورت گرفته و موجب شده تا کشور از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی ها در شروع به کارشان محروم بماند.

وی اظهار کرد: نگاه دولت و کمیته تخصصی فضای مجازی در این زمینه یک نگاه ایجابی است و دولت قصد ندارد با دشمن پنداشتن فضای مجازی مبارزه با دشمن فرضی را آغاز کند.

رستمی گفت: تلاش ما براین است تا ظرفیت های موجود در فضای مجازی به نفع منافع ملی، اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده کنیم.

هم اکنون ۲۰ میلیون ایرانی روزانه دو ساعت از وقت خود را صرف بازی های آنلاین می کنند

مشاور وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان ضمن تاکید بر فراگیر شدن فضای مجازی در بین مردم و جوانان، اضافه کرد: هم اکنون ۲۰ میلیون ایرانی روزانه دو ساعت از وقت خود را صرف بازی های آنلاین می کنند و اگر ما برنامه ای برای این کاربران نداشته باشیم قطعا سایر کشورها سود فراوانی به جیب خواهند زد.

رستمی ضمن بیان ضعف محتوای فارسی در شبکه های مجازی، افزود: هم اکنون کمتر از یک درصد اطلاعات به زبان فارسی درفضای مجازی وجود دارد و ایران موفق نشده است از ابزار های حوزه مجازی برای اطلاع رسانی استفاده کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از ابزارهای مهم فضای مجازی ویکی ها هستند که مهمترین آن ویکی پدیا می باشد و ادارات و سازمان ها می توانند از این شبکه استفاده های زیادی در جهت اهداف سازمانی داشته باشند.

کد مطلب 2455530

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