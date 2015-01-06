سامانه جامع هواشناسی خودکار فرودگاهی در رشت راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی ایران در سال 1338 بطور رسمی و با هدف تامین امنیت پرواز هواپیماها تاسیس شد در همین سال به عضویت سازمان هواشناسی جهانی درآمد.

سازمان هواشناسی کشور طی این سالهای توانسته حوزه خدمات رسانی خود را از بخش هوانوردی به سایر بخش های کشور گسترش دهد.

امروز با حضور کمانگر مدیرکل هواشناسی استان گیلان در خصوص اهمیت هواشناسی و کارکردهای این مهم گفتگو خواهیم کرد آنچه می خوانید حاصل این گفتگو است.

در گذشته کاربرد هواشناسی در حوزه پرواز بوده است بفرمائید امروزه سازمان هواشناسی چه اهدافی را دنبال می کند و به عبارتی مهمترین کارکردهای هواشناسی چیست؟

وظیفه اصلی سازمان هواشناسی تحقق اهداف ملی، منطقه ای و جهانی در حوزه های حمل و نقل، کشاورزی، اقتصاد، انرژی و سایر موارد است.

از دیگر فعالیت های این سازمان می توان به ارائه هشدارها و پیش آگاهی ها در رابطه با حفظ جان و اموال مردم، مخاطرات طبیعی، بحث پایش اتمسفر و داده برداری، پیش بینی و صدور اخطاریه ها و اطلاعیه ها و ارائه این پیش بینی ها به مسئولان و تصمیم گیرندگان و غیره را نام برد.

هواشناسی به زیر شاخه های مختلفی از قبیل کشاورزی، هوانوردی، دریایی، فیزیکی سینوپتیکی و دینامیکی، آب شناسی، شیمی جو هواشناسی آلودگی هوا تقسیم می شود.

سازمان هواشناسی در برنامه پنجم توسعه کشور چه جایگاهی داشته و چقدر توانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند؟

وظیفه اصلی هواشناسی همانند دیگر دستگاههای حاکمیتی و اجرایی تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور است.

سازمان هواشناسی برای دستیابی به اهداف خود در برنامه پنجم توسعه تلاش کرد به نحوی کاستی های خود را با ایجاد زیر ساخت های مناسب جبران کند.

این سازمان در بین سال های 90 تا 94 در حوزه برنامه پنج ساله پنجم توانسته 350 ایستگاه هواشناسی مختلفی از قبیل 130 ایستگاه تابش سنجی، سه رادار هواشناسی، هفت مرکز پایش اختلال ماهواره ای، چهار بویه هواشناسی دریایی و غیره را در سطح کشور احداث و راه اندازی کند.

استان گیلان چه سهمی از این اقدامات و فعالیت ها دارد؟

گیلان موفق شد به عنوان ششمین استان رادار هواشناسی باند ایکس را در بندر کیاشهر نصب و راه اندازی کند.

این سامانه هم اکنون بصورت آزمایشی در حال عملیات است.

سامانه جامع هواشناسی خودکار فرودگاهی با اعتبار 2.5 میلیارد تومان در فرودگاه بین المللی رشت عملیاتی و تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.

علاوه بر این مرکز هواشناسی جو بالا در فرودگاه رشت عملیاتی شده است.

بدون شک یکی از کاربردهای هواشناسی در حوزه کشاورزی است به رغم توسعه فناوری های کشاورزی در چند دهه اخیر تولیدات کشاورزی هنوز به وضعیت جوی و اقلیمی منطقه بستگی دارد در خصوص کاربرد عملی این دانش در بخش کشاورزی بیشتر توضیح دهید؟

دانش هواشناسی کشاورزی زیر شاخه ای از علم هواشناسی و بین رشته ای است.

از عمیق ترین لایه خاک تا سطحی از هوا که گیاهان و جانوران در آن زندگی می کنند در حوزه فعالیت این علم قرار می گیرد.

دانش هواشناسی بحث اندازه گیری فنولوژی و بیومتری بر روی محصولات مختلف کشاورزی و همچنین تاثیرات پارامترهای جوی در مراحل مختلف رشد انواع محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه به انجام پایش ها و ارائه پیش بینی ها کوتاه مدت، میان مدت و فصلی هواشناسی کشاورزی می تواند در کاهش خسارات و همچنین بحث افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی بطور اعم در گیاهان و دام خدمات مناسبی را در اختیار تصمیم گیران و کشاورزان قراردهد.

تعیین زمان کشت و برداشت، کاربرد سم و کود و همچنین اطلاع رسانی مناسب در زمان وقوع پدیده های حدی مثل دماهای بحرانی، خشکسالی ها، سیلاب، بارش تگرگ، بارش های سیل آسا را در اختیار کاربران قرار دهد تا بتوان مانع از ایجاد مشکل در بخش کشاورزی و افزایش بهره وری در این حوزه شد.

آیا بخش هواشناسی کشاورزی می تواند در جلوگیری از انتشاربیماری های گیاهی موثر باشد؟

برای اینکه یک آفت یا بیماری در حوزه منطقه بتواند شیوع و گسترش پیدا کند باید در یک شرایط جوی خاصی از حیث دما و رطوبت قرار گیرد.

کار هواشناسی کشاورزی پایش این وضعیت است.

زمانی شرایط برای طغیان آفات و بیماری ها در منطقه مهیا می شود هواشناسی با پیش آگاهی های لازم مسئولان را در راستای مبارزه با آفات و بیماری ها کمک و یاری خواهد داد.

آیا با استفاده از علم هواشناسی کشاورزی می توان الگوهای جوی را بصورت فصلی پیش بینی کرد؟

بطور کلی هواشناسی کشاورزی آثار پارامترهای جوی بر روی محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهد.

پیش بینی فصلی حوزه ای از علم اقلیم شناسی است و می تواند در حوزه کشاورزی بسیار کاربری داشته باشد.

یک چرخش عمومی جو و یک جریانات منظمی در داخل اقیانوس ها وجود دارد.

اساس این پیش بینی ها بر تاثیرات متقابل جو اقیانوس ها و قاره ها پایه گذاری شده است

به این صورت که گاهی در طول سالهای متفاوت تغییراتی در جریانات داخل اقیانوس ها ایجاد می شود این تغییرات در عمل باعث تغییر در پارامترهای جوی منطقه خواهد شد.

با توجه به اینکه تغییرات مزبور در حوزه بسیار وسیعی در اقیانوس ها و قاره ها صورت می گیرد درعمل تاثیراتش می تواند بسیار بزرگ باشد و همچنین نقاط کره زمین را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بطورکلی در پیش بینی فصلی پارامترهای بسیار زیادی در بحث جریانات اقیانوس ها می تواند موثر باش، ایران به ویژه استان گیلان هم تحت تاثیراین جریانات در حوزه اقیانوس ها و جریان عمومی جو قرار می گیرد.

با توجه به اینکه این تغییرات با پارامترهای زیادی سرو کار دارد در عمل حوزه صحت وقوع این نوع پیش بینی ها بیش از 60 درصد نیست.

وضعیت پیش بینی های فصلی در دنیا چگونه است و ایران در این زمینه چقدر عقب است؟

در حال حاضر از دو مرکز اطلاعات پیش بینی فصلی یکی مرکز ملی اقیلم شناسی مشهد که وابسته به سازمان هواشناسی کشور و دیگری مراکز اقلیم شناسی آمریکا دریافت می شود.

ناگفته نماند اعداد و ارقام هر دو حوزه نزدیک به هم است.

در دنیا پیش بینی های میان مدت و بلند مدت پیش بینی هایی هستند که فقط در حوزه بارش و دما آنهم در حد اینکه بارش و دما در فصل مشخصی می تواند نرمال و غیر نرمال باشد بحث و بررسی می شود.

در هر حال اطلاعات پیش بینی های فصلی شرایط جوی در حد 60 درصد هم می تواند در تصمیم گیری مسئولان بسیار موثر باشد.