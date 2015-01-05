حکم جدید شورایعالی اداری برای مرکز تحقیقات مخابرات

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی اداری ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)، مقرر شد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.

این در حالی است که شورایعالی اداری در سال 91 به ریاست محمود احمدی نژاد حکم انفصال مرکز تحقیقات مخابرات ایران از وزارت ارتباطات را داد و پس از آن این موضوع محل درگیری مسئولان وزارت ارتباطات در دولت دهم و مسئولان مرکز ملی فضای مجازی که قصد داشتند از ظرفیتهای این مرکز تحقیقاتی برای پروژه های خود استفاده کنند شد.

به نحوی که شورایعالی اداری در 25 اردیبهشت ماه 92 حکم به اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داد و این حکم در حالی اعلام شد که پیش از این تاریخ مهدی اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی و دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی با تغییر نام این پژوهشگاه به پژوهشگاه فضای مجازی، آن را تحت اختیار این مرکز قرار داده بود.

اوایل آذرماه امسال با گذشت نزدیک به دو سال از نابسامانی در اداره تنها مرکز تحقیقاتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، دیوان عدالت اداری جابجایی این مرکز و مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد و حکم به انحلال این مرکز و استفاده از ظرفیتهای آن توسط مرکز ملی فضای مجازی داد.

با این حال امروز 15 دی ماه شورایعالی اداری باردیگر مصوبات پیشین خود در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت اعلام کرد که مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.