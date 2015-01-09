سرپرست پژوهشکده مدیریت راهبردی فاوا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی وحید یزدانیان را به سمت سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا در این پژوهشگاه منصوب کرده است. محمد خوانساری در این حکم بر ارتقای توانمندیهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیشبرد اهداف و سیاستهای دولت تدبیر و امید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده است. صدور این حکم انتصاب درحالی است که اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - مرکز تحقیقات مخابرات ایران - در کشمکش میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی است. اواسط هفته گذشته شورای عالی اداری با لغو مصوبات پیشین خود مقرر کرد که مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات اداره شود این در حالی است که در آذر ماه سال جاری دیوان عدالت اداری حکم به انحلال این مرکز داده بود و قرار بود از ظرفیتهای این مرکز تحقیقاتی در مرکز ملی فضای مجازی استفاده شود.