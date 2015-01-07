بازیافت پلاستیک به شیوه ای ارزان و دوست دار محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت دانش بنیان در مکزیک با ارایه روش منحصربفرد بازیافت پلاستیک های دورریز، چشم اندازی تازه ای برای نجات محیط زیست از معظلی بزرگ به نام "پلاستیک های رها شده در طبیعت" ترسیم کرده است.

با استفاده از این روش جدید می توان پلت های پلاستیکی مورد نیاز صنایع مختلف را با کیفیتی به مراتب بهتر از گذشته تولید کرد. با این حال مهمترین ویژگی این فناوری جدید سودمند بودن آن برای محیط زیست است.

در حال حاضر از فرآیند بازیافت پلاستیک برای تبدیل بطری ها و سایر دورریزهای پلاستیکی به وسایل مورد نیاز و سودمند استفاده می شود. بدین ترتیب امکان تبدیل آنها به هر چیزی از لباس های پلی استری تا ماده خام مورد نیاز فناوری چاپ سه بعدی استفاده می شود. اما مشکل اینجاست که نه تنها این فرآیند زمان بر است بلکه با صرف مقادیر زیادی آب همراه است.

اما در روشی که در مکزیک ارایه شده از دیوارهای ویژه ای استفاده می شود که قادر به شکل دادن پلاستیک به شکل مورد نظر (معمولا پلت) بوده و در عین حال به طور همزمان آنها را نیز خنک می سازد. این درحالی است که در روش های فعلی برای فرآیند خنک سازی از آب نیز استفاده می شود.

به عقیده محققان این شرکت، با استفاده از این روش نوین می توان ماشین آلاتی که هم اکنون برای بازیافت زباله به کار گرفته می شوند را با بازده کاری به مراتب بالاتر مورد استفاده قرار داد.

از آن گذشته به فضای کمتری نیز برای انجام این فرآیند نیاز است.