داعش اندیشه های دینی را زیر سوال برده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پنجشنبه شب در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق در مسجد حضرت محمد رسول الله بخش چهاردانگه کیاسر، با گرامیداشت پیامبر مهر و رحمت گفت: مسلمین در جشن و شادی میلاد رسول اکرم (ص) سهیم هستند و آنقدر پیامبر (ص) عظیم و دارای شان است که خدای تبارک و تعالی نیز بر وی درود می فرستد.

وی اظهار داشت: همانطور که فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند، ما هم به پیامبر باید درود فرستیم و در زیارت نامه حضرت علی (ع) ۱۵۰ امتیاز در وصف پیامبر آمده است.

وی با گرامیداشت میلاد امام صادق (ع) نیز گفت: امام صادق امام شیعیان است که بنیانگذار مکتب جعفری است و شیعه با پذیرش این مکتب، انتخابی احسن داشت زیرا که امام صادق را به جهانیان معرفی کرد.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه چهار هزار شاگرد در محضر امام صادق (ع) تعلیم گرفته اند، گفت: امام صادق از شرایط دوران بنی عباس و امیه استفاده و چهار هزار شاگرد تربیت کرده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران، با بیان اینکه مذهب را از امام صادق داریم، افزود: باید از اندیشه های این امام همام صیانت شود.

امام جمعه ساری به گروهک تروریستی داعش اشاره کرد و گفت: این گروهک دین را زیر سئوال برد و باید مواظب این گروهکها بود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از ایمان مردم می ترسند، اظهار داشت: همینکه ۲۰ میلیون نفر به کربلای معلی می روند، نشان دهنده ایمان واقعی مردم است، بنابراین باید به خود ببالیم که شیعه جعفری هستیم.

وی از ایران به عنوان کشوری مقتدر در جهان یاد کرد.

حجت الاسلام یوسف علی تیموری امام جمعه بخش چهاردانگه نیز گفت: پیامبر اکرم (ص) بهترین الگوست و کسانیکه قیامت را قبول ندارند نمی توانند از پیامبر الگوگیری کنند.

وی بیان داشت: شیوه پیامبر دربرابر کفار محکم و نفوذ ناپذیر ولی در مقابل مومنان مهربان است.