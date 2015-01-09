ثواب خانواده ام در ۸ سال دفاع مقدس از من بیشتر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حاج صادق آهنگران مداح اهل بیت هنگام پاسداشت خود در جشنواره فیلم عمار که روز جمعه ۱۹ دی ماه در سالن سینما فلسطین برگزار شد گفت: زبانم قاصر است و تنها باید بگویم که من لیاقت این پاسداشت را نداشتم.

و ی گفت: هر چه ما داریم از برکت شهدا و امام راحل بوده و همچنین حاج حبیب معلمی شاعر دلسوخته و پیرمرد ۸ سال دفاع مقدس و همه شهدایی که من توسط آنها عزت پیدا کردم. در واقع نفس آنها و نفس امام راحل به من خورد.

آهنگران با اشاره به تقدیری که از او توسط جشنواره عمار و خانواده های شهید از او انجام شد، گفت: بزرگواران به من محبت دارند اما من می دانم که این تقدیر از آرمان ها و ارزش های انقلاب است. تقدیر باید از عزیزانی باشد که الان در گوشه و کنار خاک های آن طرف مرز یعنی در سامرا و ... به خاطر حفظ ارزش های اسلام و تشیع مبارزه می کنند.

این مداح اهل بیت با اشاره به خانواده خود بیان کرد: در اینجا باید از پدر و مادرم که لقمه حلال به من دادند و من را در هیات و مسجد بزرگ کردند تشکر کنم و همچنین از همسرم تشکر می کنم. شاید ثوابی که اینها در ۸ سال دفاع مقدس بردند از من بیشتر باشد زیرا آنها در اهواز که زیر باران گلوله بود ماندند و نه تنها از این شهر بیرون نرفتند بلکه سعی کردند روحیه ای برای بسیجی ها هم باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روی کارت کسانی که قرار بود به عملیات بروند امضا می کرده است، گفت: من کارت بچه هایی را که به عملیات می رفتند امضا می کردم و وقتی این شهدا باز می گشتند امضای خود را پای کارت آنها می دیدم و حسرت می خوردم که من هنوز زنده هستم.

آهنگران با اشاره به تقدیر مادران شهید از او در این مراسم عنوان کرد: اظهار محبت این مادران شهید برای من سخت است و مسئولیتم را زیادمی کند. ما بیشتر از همه باید از رهبر بزرگوار که جانم فدای او باد و سینه چاک او هستیم ممنون باشیم.

وی در واکنش به تشویق حضار اضافه کرد: وقتی من کف زدن های شما را می بینم بیشتر خوشحال می شوم زیرا ایشان شبانه روز و فداکارانه ایستاده اند. روزها و شب ها برای رهبر بزرگ کشورمان دعا کنید که فداکارانه در مقابل سختی ها ایستاده اند. ان شاالله خداوند طول عمر با عزت به ایشان بدهد. امیدوارم فرصتی پیش آید که به خدمت ایشان برسم و دستشان را ببوسم.

آهنگران در پایان از فرماندهان سپاه و همچنین شهید سید حمید تقوی یاد کرد.