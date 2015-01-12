۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

اعمال یک تغییر در سکانس پایانی «مشرف به کوچه بی‌نام»

صداگذاری «مشرف به کوچه بی نام» این روزها مراحل پایانی خود را می گذراند تا برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصحیح رنگ فیلم «مشرف به کوچه بی نام» این روزها در لابراتوار پیشگامان توسط محمود کلاری مدیر فیلمبرداری این اثر انجام می شود.

همچنین محمود موسوی نژاد نیز صداگذاری این فیلم را انجام می دهد و مراحل این بخش از فیلم هم روزهای پایانی خود را طی می کند.

نسخه نهایی فیلم «مشرف به کوچه بی نام» به تهیه کنندگی منصور لشکری قوچانی احتمالا تا یک یا دو روز آینده تحویل جشنواره فجر خواهد شد و قبل از آن قرار است تغییرات کوچکی در سکانس پایانی آخرین ساخته هاتف علیمردانی انجام شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «هیچ فکری و هیچ حرفی در دنیا ارزش جنگیدن را ندارد...»

در فیلم سینمایی «مشرف به کوچه بی نام» بازیگرانی چون فرهاد اصلانی، فرشته صدرعرفايی، امير آقايی، باران كوثری، پانته‌آ بهرام، مليسا ذاكری، ستاره پسيانی، محمدرضا غفاری، عليرضا استادی، فرخنده فرمانی‌زاده، حميدرضا محمدی، پروين ملكی، عليرضا علويان، نيوشا جهانی و حسام رحيمی منش حضور دارند.

عطیه موذن

