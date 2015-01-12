کاهش معضل طلاق با استفاده از ظرفیت مردمی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه فلاح شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج گفت: از توان وتخصص اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی هم چون طلاق استفاده بیشتری باید برده شود.

وی بر احصای موارد ایجاد کننده طلاق تاکید کرد و اظهارداشت: موارد و دلایل ایجاد آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق به ترتیب فراوانی آنها اگر شناسایی و مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند می توان راهکارهای تاثیرگذاری برای رفع آنها هم پیدا کرد.

وی عنوان کرد: از ظرفیت و توان مردمی باید برای رفع مشکلات مربوط به آنها بهره برده شود و نباید در اینگونه مسائل نقش خود مردم را کمرنگ دید.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: اگر سازمان های مردم نهاد وارد عرصه شوند و روی آسیب های اجتماعی به دقت کار کنند بدون شک اقدام تاثیرگذاری انجام خواهد گرفت.

سردار فلاح بیان کرد: آمارهای ارائه شده در خصوص میزان آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در کردستان شایسته این استان فرهنگی نیست و همه باید برای رفع و کاهش این معضل تلاش کنند.

وی به موفقیت طرح جمع آوری دجال واره در استان اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح از روحانیون و معلمان و خود مردم استفاده کردیم و براساس آمار اعلام شده شاهد آگاه سازی ۱۰ درصدی مردم از مضرات و مخاطرات ماهواره بودیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان هم در این جلسه گفت: متاسفانه یکی از آسیب ها و معضلات اجتماعی گریبانگیر جامعه ما طلاق است.

حجت الاسلام رحیم جعفری اظهارداشت: تمامی نخبه گان و مسئولان وظیفه دارند که برای کنترل این معضل اجتماعی اقدام وتلاش کنند.

معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این جلسه گفت: به موضوع آموزش در حوزه آسیب های اجتماعی بسیار کم پرداخته شده و از این نظر ضعف های فراوانی وجود دارد که در راستای برطرف کردن آن باید گام هایی برداشته شود.

حجت الاسلام مهدی فرزی ادامه داد: در خصوص بیشتر آسیب های اجتماعی توجه و نگاه ها همیشه به مرکز استان وشهرستان ها بوده و نسبت به روستاها کم توجهی هایی شده است.

وی به علل وقوع طلاق در استان اشاره وعنوان کرد: براساس بررسی های انجام گرفته شده کاهش معنویت و باورهای دینی در بین زوجین، کمبود مهارت های زناشویی، الگوبرداری از رسانه های غربی مبتذل ازجمله مهمترین عوامل وقوع طلاق در استان هستند.

وی به بیان راهبردهایی برای کاهش و کنترل طلاق پرداخت و اظهارداشت: افزایش معنویت و باورهای دینی در بین زوجین، افزایش مهارت ها با تاکید بر رضایت زندگی مشترک وزناشویی، ایجاد موانع قانونی جهت کاهش ثبت طلاق، افزایش معنویت و باورهای دینی در بین زوجین، ایجاد جریان سازی فرهنگی در مقابله با گسترش طلاق و افزایش ضریب تاثیرگذاری خانواده ها با توجه به وضعیت معیشت از راهبردهای تعیین شده برای کاهش و کنترل طلاق است.