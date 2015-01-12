به گزارش خبرنگار مهر، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و جهاد دانشگاهی در راستای توسعه همکاری های مشترک و متقابل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

افزایش همکاری‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری و همچنین خدمات مشاوره بین پست و جهاد دانشگاهی به منظور طراحی، ساخت و تولید، اجرا، نظارت و پایش پروژه‌های پژوهشی، آموزشی و فناورانه و همچنین کاربردی کردن یافته‌های پژوهشی و دستاوردهای علمی با بکارگیری امکانات، تسهیلات و خدمات از جمله اهداف امضای این تفاهمنامه است.

حسین مهری- مدیرعامل شرکت پست در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه با رشد شبکه های ارتباطی استفاده از خدمات پستی نیز رو به افزایش است، گفت: سرانه ترافیک پستی بالا در کشورهای صنعتی و طرح موضوع پست الکترونیکی EPOST و انجام اغلب خدمات شهری از طریق پست در این کشورها درحالی است که در ایران با توجه به پایین بودن رقم سرانه پستی، دولت به این نتیجه رسیده که پست به عنوان درگاه ارائه خدمات معرفی شود.

وی با اشاره به بانک های اطلاعاتی مکانی پست برای ارائه خدماتی نظیر پست مستقیم اظهار داشت: تاکنون اطلاعات 42 میلیون مکان کشور به روز رسانی شده و به واسطه این طرح، نظام آدرس نویسی کشور دچار وحدت رویه خواهد شد؛ در همین حال پست مالی و پست لجستیک از دیگر خدمات مهمی است که باید از شکل سنتی خارج و مدرنیزه شود و بهره مندی از ظرفیت های علمی جهاد دانشگاهی در تحقق این رویکرد موثر خواهد بود.

مهری بر لزوم تحول در مباحث علمی و آموزشی پست تاکید کرد و افزود: وجود جهاد دانشگاهی به عنوان بازوی علمی پست از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این مراسم حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تفاهم‌نامه پست و جهاد دانشگاهی در راستای پیشرفت‌های فرهنگی، علمی و آموزشی در حوزه پستی انجام شده است اظهار داشت : دنیا در حوزه‌های خدماتی و تولیدی مختلف از جمله پست در حال پیشرفت است و براین اساس همه بخش‌های کشور ما نیز باید برای روزآمدشدن به حوزه علم و فناوری توجه ای ویژه معطوف کنند.

وی بر امکان انجام همکاری‌های مشترک بین پست و جهاد دانشگاهی در حوزه علوم انسانی تاکید کرد و گفت: باید در خصوص خدمات پستی در کشور فرهنگ سازی شود و این امر می‌تواند در موقعیت پست برای دستیابی به اهدافش موثر باشد؛ در همین حال مرکز افکار سنجی می تواند پست را در نیل به اهدافش یاری کند که این همکاری مثمر ثمر واقع شده و تصمیم های شرکت پست الگویی برای سایر سازمان‌ها و بخش‌های کشور خواهد شد.

در این مراسم مقرر شد با امضای این تفاهم نامه کارگروههای مربوطه برای طراحی برنامه های علمی و پژوهشی در خصوص مدرنیزه شدن پست با محوریت جهاد دانشگاهی شکل گیرد.