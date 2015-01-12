۱۸۸ هزار تن پودر آلومینا در مجتمع آلومینای جاجرم تولید شد

مجید فیض آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که برای امسال تولید ۲۶۰ هزار تن پودر آلومینا در مجتمع آلومینای جاجرم پیش بینی شده بود، اظهار کرد: تاکنون ۱۸۸ هزار و ۹۵۶ تن از این میزان محقق شده است.

وی با اشاره به این که تولید آلومینای جاجرم در سال های اخیر به طور متوسط سالیانه ۹ درصد افزایش داشته است، افزود: بهسازي واحد ۱۱ اين مجتمع و استفاده از بوکسيت سخت جاجرم به جاي بوکسيت نرم وارداتي سبب شده تا میزان تولید آلومینای جاجرم سالیانه افزایش داشته باشد.

به گفته فیض آبادی برای سال آینده نیز میزان تولید ۲۷۰ هزار تن پودر آلومینا در این مجتمع پیش بینی شده و با در نظر گرفتن متوسط افزایش ۹ درصدی در تولید، در سال ۹۴ به ظرفیت اسمی کارخانه نزدیک خواهیم شد.

وی با بیان این که مشکلات طراحي شرکت تکنواکسپورت عامل تغيير در ظرفيت اسمي مجتمع آلومینای جاجرم بود، اظهار داشت: ظرفيت اسمي مجتمع با همکاري شرکت nfc به ۳۱۲ هزار تن افزايش يافت که به دليل انجام اصلاحات در خطوط فرآيند و رفع گلوگاه هاي فرآيندي و تجهيزاتي به ۲۶۰ هزار تن رسيد امادر آينده به ظرفيت طراحي اوليه ۲۸۰ هزار تن می رسد.

فیض آبادی با بیان این که تاکنون ۶۷ هزار و ۱۹۶ تن به ارزش ۲۰ ميليون دلار از تولیدات مجتمع آلومینای جاجرم به تاجيکستان صادر شده است، اضافه کرد: بیش از ۱۰ درصد از کل صادرات گمرک خراسان شمالی مربوط به صادرات محصول اکسید آلومینیوم این مجتمع است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه آلومینای جاجرم در ۱۷۵ فاصله کیلومتری جنوب مرکز خراسان شمالی در سال ۸۱ و در دوران دولت هشتم با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن پودر آلومینا در سال به بهره برداری رسید.