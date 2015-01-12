کشت کلزا می تواند نقش به سزایی در مدیریت آب قزوین داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر دوشنبه در همایش علمی، تخصصی مباحث نوین در زراعت کلزا که با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و کشاورزان کلزا کار در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: آب و خاک مهمترین منبع تولید کلزا محسوب می شود و در کشور ما که با کمبود آب مواجه است نقش مدیریت آب در آبیاری مهم می باشد.

وی افزود: اولین گام در برنامه ریزی آبیاری کلزا تعیین میزان نیاز آبی گیاه است و پس از برآورد نیاز آبی امکان ارایه برنامه ریزی مناسب فراهم می شود.

ابراهیمی پاک سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی جاری را ۱۹۸۳ هکتار برآورد کرد و خاطر نشان ساخت : ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز کشور به روغن در داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

وی تاکید کرد: در زمان آبیاری کامل با دو هفته مانده به برداشت کلزا، آبیاری تا پایان گلدهی و آبیاری تا زمانی که غلافها قهوه ای هستند بازه های زمانی است که قطع آبیاری بر عملکرد و میزان روغن کلزا تاثیر دارد.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب، استفاده از روشهای نوین و کار کارشناسی و تحقیقاتی بتوان در راستای توسعه کاشت کلزا و خودکفایی در تولید دانه های روغنی گامهای موثری برداریم.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح، بذر و نهال کشور هم گفت: گیاهان زراعی به دامنه وسیعی از اختلالات ناشی از آفت ها، نماتدها، قارچ ها و باکتری ها حساس هستند که همه ساله خسارتهای اقتصادی چشمگیری در جهان به بار می آورند.

سیامک رحمانی زاده افزود : استراتژی مورد استفاده برای کنترل این عوامل که ممکن است بخشهای هوایی و ریشه گیاه را تحت تاثیر قرار دهند تقریبا به طور کامل بر ترکیبات شیمیایی سنتز شده استوارهستند.

وی كلزا را يكي از گياهان روغني ذکرکرد که كه دانه آن حاوي ۴۰ الی ۴۸ درصد روغن و کنجاله آن حاوی ۳۵ الی ۴۰ درصد پروتئين را دارد.

رحمانی زاده با اشاره به اینکه پوسيدگي سفيد ساقه از مهمترین بیماری شایع در کلزا است اظهارداشت: این بیماری یک عامل قارچی دارد که علائم بیماری پس از گلدهی شروع می شود و در مناطقی که بارندگی و رطوبت بالایی دارند این بیماری بیشتر در گیاه کلزا بروز می کند.

این محقق ادامه داد: نشانه بيماري زماني قابل تشخيص است که فرصتي براي مبارزه وجود ندارد و در مزرعه به صورت پوسيدگي هاي سفيد در ساقه اصلي، شاخه هاي فرعي، و حتي خورجين ها ديده و ساقه از داخل خالي شده و ورس و شکستگي ساقه و در نهايت زودرسي غير عادي در مزرعه مشاهده مي شود.

وی راه مبارزه در مناطق آلوده و پرخطر را سمپاشي مزرعه به ميزان نیاز و توصيه کارشناسان ذکر کرد.

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین نیز گفت: کلزا گیاهی یکساله و سازگار به اقالیم، مناطق و خاکهای مختلف است که در ۵۷ کشور کشت و جزو سه گیاه دانه روغنی می باشد.

بغدادی ادامه داد: قرار گرفتن در تناوب با زراعتهای پاییزه و تناوب متراکم، عکس العمل معنی دار به مدیریت زراعی، مزیت نسبی در شرایط غیر متعارف، درصد روغن بالا بیش از ۴۰ درصد با کیفیت مطلوب، کاهش جمعیت علفهای هرز، کاهش آفات و بیماری ها و پایداری تولید را از مزایای کشت این محصول برشمرد.

وی کاه کلش و کنجاله با پروتئین بالا این دانه روغنی را نیز قابل استفاده در دامداری ها و پرورش طیور ذکر کرد.

این محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با اشاره به بستر مناسب کشت کلزا در استان قزوین تصریح کرد : اکثر نقاط زراعی استان مناسب با کشت کلزا ی پاییزه است و به جهت اجرای تناوب مناسب و الگوی سازگار کشت این گیاه روغنی، کشت آن تاکید می شود.

بغدادی؛ هیرم کاری را یکی از روشهای مناسب در کشت کلزا ذکر و مزایای آن را کاهش هزینه آماده سازی بستر، جوانه زنی مناسب و سریع، کاهش جمعیت علفها ی هرز و کاهش مصرف بذر برشمرد.

وی ارقام توصیه شده کلزا در استان را، اکاپی، کرج ۱، گابریلا، ال ۶۳، ال ۷۲، الیت، اپرا و رقم احمدی ذکر کرد.

این محقق بستر بذر را مهمترین عامل در سرعت جوانه زنی سبز یکنواخت در مزرعه کلزا ذکرکرد و استفاده از ادوات مناسب در تهیه بستر را مهم و ضروری دانست.

در پایان کشاورزان و بهره برداران سوالات و مشکلات خود را در زمینه کشت این محصول مطرح و راه حلها و پاسخهای کارشناسی به آنها ارائه شد.