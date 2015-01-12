دوسالانه هنرهای تجسمی به لرستان می آید/بسیج هنرمندان میزبان رویداد ملی

فریبرز حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفتمین جشنواره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج از پنجم تا هشتم بهمن ماه سالجاری در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این دوسالانه برگزیده های جشنواره های استانی هنرهای تجسمی بسیج در خرم آباد گردهم آمده و با هم به رقابت می پردازند افزود: این جشنواره با محوریت بسیج هنرمندان لرستان و در راس آن سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان برگزار می شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان با بیان اینکه برای برگزاری این جشنواره از برخی دستگاهها همکاری گرفته ایم ولی محوریت کار بر عهده این سازمان است تصریح کرد: همه هزینه های مربوط به برگزاری هفتمین جشنواره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج توسط بسیج هنرمندان استان تامین شده است.

حاتمی با بیان اینکه مدیریت اجرایی کار به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی بر عهده بسیج هنرمندان بوده است عنوان کرد: این جشنواره برای نخستین بار است که در چنین سطحی در استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان لرستان در روزهای برگزاری هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج میزبان ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از هنرمندان تجسمی سراسر کشور است یادآور شد: برگزاری این برنامه فرهنگی و هنری با محوریت بسیج هنرمندان توفیقی است که به همت بسیج برای استان لرستان حاصل شده است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان میزبانی لرستان در برگزاری این گردهمایی بزرگ فرهنگی و هنری را افتخاری برای این سازمان دانست و یادآور شد: برنامه ریزی های لازم برای میزبانی مطلوب در جریان برگزاری این جشنواره صورت گرفته است.

بنابر این گزارش هفتمین جشنواره سراسری دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج در بهمن ماه سال جاری با عنوان "تجلی حقیقیت و زیبایی" به منظور رشد و شکوفایی استعداد هنری بسیجیان، شناسایی نخبگان هنری، ایجاد رقابت سالم و سازنده در بین هنرمندان بسیجی برای خلق آثار برجسته و شاخص در رشته های نقاشی، کاریکاتور، هنری های سنتی شامل نگارگری، تذهیب، تشعیر، معرق، منبت، قلم زنی و گرافیک در خرم آباد برگزار می شود.

تبیین و ترسیم مفاهیم عالی دینی به واسطه هنر و اندیشه والای هنرمندان، استفاده از ظرفیت های تخصصی اندیشگی فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی برای ترویج مفاهیم انسانی در جهان معاصر، ایجاد زمینه های تعامل میان هنرمندان بسیجی خلاق و فعال در عرصه هنرهای تجسمی و هم اندیشی با انگیزه انتقال تجارب علمی و هنری پژوهشگران سراسر کشور از جمله اهداف برگزاری این دوسالانه است.

برخی از محورها و موضوعات این جشنواره حقیقت و زیبایی در ساحت هنر به جهت تبیین مبانی نظری حکمت هنر و زیبایی شناسی اسلامی، هنر به مثابه رسانه، استقلال فرهنگی و هنری، سبک زندگی ایرانی اسلامی، جهاد فرهنگی، اقتصادی، علمی و سازندگی، استکبار ستیزی است.

همچنین وحدت اسلامی(هبستگی و حسن همجواری)، تداوم فرهنگ علوی(غدیر، عاشورا، امید، انتظار و ظهور)، فرهنگ پایداری اعم از حماسه مقاومت، ایثار، شهادت، آزادگی، "انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس"، افشای فتنه گروهک های تکفیری به ویژه گروهک تکفیری داعش و چالش های هنر در حوزه جنگ نرم، مقابله با شبکه های ماهواره ای و رسانه های مهاجم از دیگر موضوعات این دوسالانه است.

هفتمین جشنواره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج در آذر ماه سال جاری در استانهای مختلف برگزار شده که منتخبین جشنواره های استانی در نیمه اول بهمن سال جاری در دیار فلک الافلاک به رقابت می پردازند.