سند تحول دیجیتال پژوهشکده بیمه با محوریت هوش مصنوعی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده بیمه، نشست راهبردی تحول دیجیتال این پژوهشکده با تمرکز بر برنامههای هوشمندسازی، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی و کلانداده، تقویت زیرساختهای فناورانه و بررسی نقشه راه تحول دیجیتال برگزار شد.
در این نشست، محمد آریامنش، رئیس پژوهشکده بیمه، بر ضرورت توسعه پلتفرمهای مورد نیاز در حوزه تحول دیجیتال تأکید کرد و گفت: پژوهشکده بیمه باید در حوزه تحول دیجیتال پیشگام باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این پژوهشکده، توسعه و بهروزرسانی زیرساختهای نشر و انتشار کتاب و پژوهش، بهروزرسانی وبسایت و توسعه سامانههای تحلیل ریسک را از جمله اقدامات انجامشده در مسیر تحول دیجیتال عنوان کرد.
تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی و کلانداده
احمد صدر، مشاور فناوری پژوهشکده بیمه، در این نشست با اشاره به نقش دادهها در تصمیمگیری، بر استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و کلاندادهها در حوزههایی از جمله تحلیل ریسک و شخصیسازی خدمات بیمهای تأکید کرد.
امیررضا مونسان، رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات پژوهشکده بیمه، نیز با تشریح زیرساختهای فنی موجود، بر آمادگی این اداره برای اجرای پروژههای تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها تأکید کرد.
تشریح سند تحول دیجیتال تا افق ۱۴۱۴
یوسف نوری نیز در این نشست سند تحول دیجیتال پژوهشکده بیمه را تشریح کرد و به اقدامات انجامشده و چشمانداز این پژوهشکده تا سال ۱۴۱۴ پرداخت.
بر اساس این سند، اقتصاد پلتفرمی و هوش مصنوعی از محورهای مورد توجه پژوهشکده بیمه در مسیر تحول دیجیتال هستند و برای این مسیر، شش محور راهبردی شامل «فراحکمرانی و سیاستگذاری»، «رصد و آیندهپژوهی»، «هوش مصنوعی و داده»، «نوآوری و فناوری»، «مشارکت و شبکهسازی» و «عدالت و دسترسی» تعیین شده است.
معرفی سامانه «بیمبوک»
در بخش دیگری از این نشست، سامانه «بیمبوک» بهعنوان یکی از دستاوردهای پژوهشکده بیمه معرفی شد. بر اساس توضیحات ارائهشده، این سامانه با استفاده از فناوریهای نوین، امکان مدیریت دانش، دسترسی به منابع تخصصی و تحلیلهای هوشمند را فراهم میکند.
همچنین ایجاد زنجیره ارزش تحقیق و نوآوری از شناسایی مسئله تا انتشار دانش، از دیگر محورهای مطرحشده در برنامه تحول دیجیتال پژوهشکده بیمه عنوان شد.
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