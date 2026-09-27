به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین جلسه شورای معاونان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به ریاست رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از سیاستهای اصلی سازمان را فعالسازی ظرفیتهای قانونی برای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ظرفیت مهمی برای اجرای طرحهای منابع طبیعی با مشارکت بخش خصوصی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، عرصههای منابع طبیعی باید دارای طرح باشند و اجرای طرحها میتواند توسط سازمان یا با مشارکت بخش خصوصی دنبال شود، طرحهایی که حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی را در برمیگیرد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین به ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: در این قانون، با توجه به ممنوعیت مطلق قطع درختان جنگلی، توسعه زراعت چوب مورد توجه قرار گرفته است و سازمان منابع طبیعی نیز این موضوع را بهعنوان یکی از محورهای مهم فعالیت خود دنبال میکند.
وی با اشاره به وسعت حدود ۱۳۵ میلیون هکتاری عرصههای منابع طبیعی کشور، مشارکت بخش خصوصی را ضرورتی برای حفاظت، احیا و توسعه این عرصهها دانست و تصریح کرد: دولت به تنهایی امکان تأمین منابع مورد نیاز برای مدیریت چنین گسترهای را ندارد و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در چارچوب قانون ضروری است.
ظرفیت وقف برای توسعه زراعت چوب و احیای عرصهها
افلاطونی، استفاده از ظرفیت سازمان اوقاف را یکی از زمینههای مهم همکاری مشترک دانست و بیان کرد: وقف میتواند در حوزه منابع طبیعی نیز مصداق روشنی از کار خیر باشد؛ از کاشت درخت و سرسبزی کشور گرفته تا احداث و احیای پارکهای جنگلی، توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی و مقابله با کانونهای گردوغبار.
وی ادامه داد: اگر عرصهای که امروز منشأ ریزگرد است با اجرای طرح مناسب به فضای سبز و تولیدی تبدیل شود، علاوهبر کاهش گردوغبار، تولید چوب، ایجاد اشتغال و فعال شدن ظرفیت اقتصادی کشور را نیز به همراه خواهد داشت.
فراخوان برای مشارکت در احیای پارکهای جنگلی
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با اشاره به وضعیت برخی پارکهای جنگلی کشور، بهویژه در استانهای خارج از شمال، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای احیا و ارتقای این عرصهها تأکید کرد.
وی گفت: مشارکت بخش خصوصی محدود به مجموعه یا نهاد خاصی نیست و هر فرد یا مجموعهای که توانمندی فنی و مالی لازم را داشته باشد، میتواند در چارچوب فراخوانها و ضوابط قانونی در طرحهای احیا، زراعت چوب و توسعه پارکهای جنگلی مشارکت کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با قدردانی از حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و همراهی این مجموعه در توسعه همکاریهای مشترک، ابراز امیدواری کرد: این تفاهمنامه زمینهساز اجرای طرحهای مؤثر در احیا، توسعه و سرسبزی عرصههای منابع طبیعی کشور باشد.
تأکید رئیس سازمان اوقاف بر نقش منابع طبیعی در جهاد اقتصادی
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه منابع طبیعی، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها برای تقویت تولید، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و پیشبرد برنامههای توسعهای تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که کشور در عرصههای مختلف توانسته با تکیه بر ظرفیتهای داخلی مسیر خود را ادامه دهد و امروز نیز در کنار توانمندیهای نظامی، توجه به ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی اهمیت ویژهای دارد.
خاموشی با اشاره به جایگاه منابع طبیعی در اقتصاد کشور، منابع طبیعی را یکی از ظرفیتهای مهم برای ایجاد ارزش افزوده و حرکت در مسیر توسعه دانست و افزود: در این زمینه، زراعت چوب میتواند یکی از محورهای قابل توجه باشد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در برخی مناطق، با اجرای یک برنامه اصولی برای تأمین آب در سالهای نخست، امکان استقرار و بهرهبرداری بلندمدت از عرصههای کشت فراهم میشود و توسعه پوشش گیاهی میتواند در بهبود شرایط محیطی، افزایش رطوبت و کاهش دمای مناطق نیز مؤثر باشد.
آمادگی اوقاف برای مشارکت در طرحهای منابع طبیعی
خاموشی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه آمادگی دارد از ظرفیت موقوفات برای اجرای طرحهای اقتصادی و تولیدی استفاده کند، گفت: بخشی از موقوفات میتواند در قالب طرحهای مشخص و دارای توجیه اقتصادی، به پیشران اجرای برنامههای توسعهای تبدیل شود و در مسیر فعالسازی ظرفیتهای موجود و پیشبرد طرحهای اقتصادی و تولیدی در کنار سازمان منابع طبیعی قرار گیرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی نیز میتواند به تعیین میزان دقیق نیاز آبی، انتخاب گونه مناسب و طراحی علمی الگوی کشت کمک کند تا استفاده از منابع آب بر اساس نیاز واقعی و با برنامه مشخص انجام شود.
وی همچنین از اقدامات و برنامههای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این زمینه قدردانی کرد و بر تداوم همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی دو مجموعه تأکید کرد.
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