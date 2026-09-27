مصرف برق ۱۸۰ هزار خانوار تهرانی در الگوی مصرف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای صنعت برق ایران، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گفت: ۷۵ درصد مشترکان برق تهران در اوج گرمای تابستان، مصرف خود را در محدوده الگوی مصرف نگه داشتند که این رقم نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: افزایش سهم مشترکان قرارگرفته در محدوده الگوی مصرف، معادل مصرف برق حدود ۱۸۰ هزار خانوار است.
شناسایی بیش از ۹۰۰ دستگاه استخراج رمزارز
ناظریان همچنین از شناسایی و جمعآوری بیش از ۹۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در تهران طی سال جاری خبر داد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درباره خدمات صنعت برق نیز گفت: اکنون بیش از ۷۰ خدمت صنعت برق بهصورت غیرحضوری ارائه میشود.
آغاز فعالیت ناوگان موتوری هوشمند
وی اعلام کرد: ناوگان موتوری هوشمند برق تهران از نیمه دوم مهرماه فعالیت خود را آغاز میکند و پیشبینی شده است با راهاندازی این ناوگان، زمان ارائه خدمات تا ۵۰ درصد کاهش یابد.
ناظریان همچنین از راهاندازی نخستین پارک تخصصی فناوری و آموزشی برق کشور خبر داد و گفت: این پارک با تمرکز بر آموزشهای واقعیت افزوده و مجازی، بهزودی راهاندازی میشود.
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