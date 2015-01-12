مدیرکل جدید اوقاف و امورخیریه کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که بعدازظهر دوشنبه در یاسوج برگزار شد، از خدمات حجت الاسلام و المسلمین سید علی صالح موسوی اعظم مدیرکل سابق تقدیر و حجت‌الاسلام سید نورالله جنتی‌پور به عنوان مدیرکل جدید اوقاف و امورخیریه این استان معرفی شد.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این آیین، وقف را میراث جاودانه دانست که توسط واقفان برای امت اسلامی در جهت کمک به جامعه و محرومان ماندگار شده است و گفت: حوزه وقف بسیار وسیع بوده و کارکردهای مختلفی برای آن تعریف شده است.

عبدالرضا عابد افزود: بخش اوقاف به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد در کنار سایر حوزه های درآمدی و اقتصادی کشور همچون صنعت و نفت دارای پتانسیل عظیمی است که اگر مورد توجه و اهتمام مسئولان قرار گیرد می تواند به عنوان یکی از حوزه های اقتصادی مطرح شود.

وی با اشاره به سیاست های اقتصادمقاومتی اظهار داشت: حوزه وقف می تواند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به کشور کارگشا و موثر واقع شود.

عابد همچنین حفاظت از موقوفات را از مهم‌ترین وظایف متولیان وقف برشمرد و افزود: حفظ، نگهداری و پیگیری موقوفات باید به گونه‌ای انجام شود که مورد تشویق مردم قرار گیرد.

وی بیان داشت: حفظ و صیانت از موقوفات، احیاء و توسعه موقوفات، پیگیری حقوق موقوفات، اجرای نیت نیکوکاران خیراندیش و واقفان از وظایف اصلی متولیان امر وقف است که باعث تشویق مردم به سمت این سنت حسنه می شود.

لزوم تبیین فرهنگ وقف در استان

معاون توسعه و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این آیین بر تبیین هرچه بیشتر فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد.

مجید محنایی گفت: باید نیازهای جامعه شناسایی شود و متناسب با این نیازها واقفین را تشویق کرد.

وی بیان داشت: اگر وقف به گونه‌ایی صحیح انجام شود بیکاری و فقر از بین خواهد رفت.

محنایی با بیان اینکه وقف در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ضروری است، اظهار داشت: وقف در راه‌سازی، پل‌سازی و پروژه های عمومی می تواند به توسعه و آبادانی هرچه بیشتر کمک کند.

مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه استان هم در این مراسم گفت: اگر وقف در استان ما گسترش پیدا کند بسیاری از مشکلات، محرومیت‌ها و فقرها از بین خواهند رفت.

حجت الاسلام سید نورالله جنتی‌پور افزود: خدمت به امامزادگان واجب‌التعظیم یکی دیگر از ماموریت‌ها و وظایف اوقاف و امور خیریه است.

وی بیان داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۳۰۰ امامزاده وجود دارد که لازم است در جهت عمران و آبادانی هر چه بیشتر این امامزادگان تلاش کرد.