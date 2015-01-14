برنامه ریزی برای ورود نسل پنجم موبایل به ایران/ 5G تا ۶ماه دیگر می آید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز چهارشنبه در همایش داده های عظیم اظهار داشت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال بسترسازی لازم برای بومی سازی و بکارگیری داده های عظیم - بیگ دیتا - در کشور است که در این راستا با برگزاری همایش های مختلف در صدد شناساندن این فناوریها است.

وی با بیان اینکه در حوزه فناوری نوین، توسعه صنعت و بومی سازی را باید مدنظر داشت، گفت: در جایگاه کلان بحث خدمات، استانداردها و زیرساخت های مورد نیاز در هر فناوری باید بررسی شود و پس از آن لازم است به موضوع آموزش، پژوهش و ترویج فناوری‌های نوظهور پرداخته شود.

خوانساری ادامه داد: با توجه به گسترش فناوریهای نوین در جهان، لزوم بسترسازی جهت بومی سازی و بکارگیری این داده ها در کشور احساس می شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث فناوری‌های نوظهور، آینده نگری و آینده پژوهی جزو اهداف این پژوهشگاه است افزود: درخصوص ورود به نسل پنجم شبکه های مخابراتی و موبایل نیز برای شش ماه دیگر برنامه ریزی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری همایش‌ بیگ دیتا با هدف توسعه صنعت فناوری‌های نوظهور، در مورد بیگ دیتا و فرصت هایی که این فناوری در کشور می تواند به وجود آورد گفت: کاربرد داده های عظیم در تحلیل داده‌های بدون ساختار به منظور پیش‌بینی و بهینه‌سازی آینده ضروری است.

خوانساری خاطرنشان کرد: تا دهه اول سال ۲۰۰۰ داده‌ها اکثرا ساختارمند بودند اما به واسطه حضور اینترنت امروزه بیش از ۸۰ درصد از داده‌ها بدون ساختار هستند که از طریق رسانه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها تولید می‌شوند؛ در این میان ایران یکی از تولید‌کنندگان این نوع داده‌ها است و باید بررسی شود که از بازار ۲۵ میلیارد دلاری داده‌ها چه سهمی به ایران تعلق دارد.