استانداردسازی محورهای مواصلاتی کلاردشت از الزامات است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز صادق شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک با اشاره به توریستی بودن منطقه و موقعیت ویژه گردشگری آن افزود:شهرستان کلاردشت به ویژه در شش ماه اول سال و ایام تعطیل میزبان گردشگران زیادی از سراسر دنیاست لذا ساماندهی به تاکسیرانی، رسیدگی به وضعیت ترافیک شهری و ساماندهی و استاندارد سازی محورهای مواصلاتی به شهرستان از الزامات است.

وی همچنین توجه به سرویس های مدارس، نظارت بر سرویس دهی به دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی گلدشت را امری مهم دانست و از اعضای شورای ترافیک خواست تا در مورد نرخ های کرایه تاکسی ها، بهسازی و نصب چراغ های چشمک زن و علائم رانندگی در سطح شهرستان، استاندارد سازی محورهای مواطلاتی مرزن آباد - کلاردشت و کلاردشت – عباس آباد اقدام و نظارت بعمل آورند.

سرهنگ ملک محمدی فرمانده پلیس راه کندوان نیز در این جلسه افزود: کامیون های کارخانه شرکت کلار شمال که بیش از حد مجاز شن و ماسه حمل می کنند، مهمترین دلیل آسیب دیدن جاده عباس آباد به کلاردشت است.

وی همچنین گفت: دکه های محور عباس آباد مجوز ترافیکی ندارند و سواری های کرایه محور کلاردشت - عباس آباد صورت وضعیت و لیست ثبت نام مسافران ندارند، لذا باید در این خصوص نظارت صورت گیرد.

سرهنگ ستار شمس ناتری فرمانده پلیس راه کندوان نیز در این جلسه به نصب چراغ خطر، بهسازی واحداث آرام ساز برای پیچ کلنو و کردیچال اشاره کرد.

در پایان این جلسه مصوب شد تا برای روستاهای بخش مرکزی تابلو های ورودی با نام روستاها نصب شود، همچنین به منظور افزایش ایمنی جاده ها در هشت نقطه از شهرستان کلاردشت چراغ هشدار دهنده نصب شود. در خصوص تبدیل محور ارتباطی عباس آباد به کلاردشت و مرزن آباد به کلاردشت از فرعی به اصلی به منظور افزایش سطح کمی و کیفی این مسیر پیگیری صورت گیرد.

از سوی تاکسیرانی شهرداری کلاردشت سه دستگاه تاکسی جهت رفاه حال دانشجویان دانشگاه گلدشت مستقر شوند، استقرار پاسگاه ثابت پلیس راه در دو راهی کردیچال و اختصاص زمین جهت ساخت آن، نظارت بر سرویس های مدارس و باز سازی بریدگی بلوار بیمارستان حضرت قائم (عج) از دیگر مصوبات این جلسه بود.