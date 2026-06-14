  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

ضرب‌الاجل ۳ روزه دادستانی برای ایمن‌سازی محور کلاردشت - مرزن‌آباد

ضرب‌الاجل ۳ روزه دادستانی برای ایمن‌سازی محور کلاردشت - مرزن‌آباد

مرزن آباد - دادستان کلاردشت ضرب‌الاجل سه روزه برای ایمن‌سازی محور کلاردشت–مرزن‌آباد صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به بروز مخاطرات جدی در جریان اجرای پروژه چهارخطه‌سازی محور کلاردشت به مرزن‌آباد، برای ایمن سازی این جاده،ضرب الاجل سه روزه تعیین شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد تمامی اقدامات ایمن‌سازی مسیر حداکثر ظرف مدت سه روز و به قید فوریت اجرایی شود.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین مصوبات این جلسه عبارت‌اند از:نصب سرعت‌کاه در فواصل هر ۲۵۰متر، استقرارجدا کننده ‌های بتنی (نیوجرسی) در وسط محور در سراسر مسیر چهارخطه،
نصب علائم هشداردهنده پلیس و آشکارسازی سرعت‌کاه‌های ایجاد شده نصب فاز شب(نورپردازی) شبانه در سه ورودی کردیچال، اسپندکلا و پمپ CNGونصب علائم راهنمایی و رانندگی مطابق با استانداردهای پلیس راهور بوده است.

دادستان کلاردشت ادامه داد:، تمامی دستگاه‌ها و اشخاص مسئول موظف‌اند اقدامات فوق را ظرف سه روز به انجام برسانند.

وی همچنین گفت:خودروهایی که با سرعت غیرمجاز در محور چهارخطه کلاردشت–مرزن‌آباد تردد کنند، به مدت دو هفته به صورت سیستمی و فیزیکی توقیف می شوند.

جعفری افزود::در همین راستا، تا زمان تکمیل پروژه، گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس راه به‌صورت شبانه‌روزی در این محور مستقر خواهند بود تا ضمن افزایش ایمنی، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6860324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها