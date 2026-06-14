به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به بروز مخاطرات جدی در جریان اجرای پروژه چهارخطهسازی محور کلاردشت به مرزنآباد، برای ایمن سازی این جاده،ضرب الاجل سه روزه تعیین شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد تمامی اقدامات ایمنسازی مسیر حداکثر ظرف مدت سه روز و به قید فوریت اجرایی شود.
وی تصریح کرد: مهمترین مصوبات این جلسه عبارتاند از:نصب سرعتکاه در فواصل هر ۲۵۰متر، استقرارجدا کننده های بتنی (نیوجرسی) در وسط محور در سراسر مسیر چهارخطه،
نصب علائم هشداردهنده پلیس و آشکارسازی سرعتکاههای ایجاد شده نصب فاز شب(نورپردازی) شبانه در سه ورودی کردیچال، اسپندکلا و پمپ CNGونصب علائم راهنمایی و رانندگی مطابق با استانداردهای پلیس راهور بوده است.
دادستان کلاردشت ادامه داد:، تمامی دستگاهها و اشخاص مسئول موظفاند اقدامات فوق را ظرف سه روز به انجام برسانند.
وی همچنین گفت:خودروهایی که با سرعت غیرمجاز در محور چهارخطه کلاردشت–مرزنآباد تردد کنند، به مدت دو هفته به صورت سیستمی و فیزیکی توقیف می شوند.
جعفری افزود::در همین راستا، تا زمان تکمیل پروژه، گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس راه بهصورت شبانهروزی در این محور مستقر خواهند بود تا ضمن افزایش ایمنی، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.
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