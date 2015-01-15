به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای زمستان 1393 موسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی "پرسش" درسگفتار اسلام و سکولاریسم با تدریس صادق حقیقت برگزار می شود.

این درسگفتار شنبه 27 دی ماه از ساعت 17-19 به مدت چهار جلسه برپاست.

سرفصل مباحث جلسات:

جلسه اول: تحلیل مفهومی و تاریخچه بحث

معانی لغوی سکولار و لائیک

معانی اصطلاحی سکولاریسم و لائیسیته

سکولاریسم و سکولاریزاسیون

سکولاریسم و دموکراسی

سکولاریسم و لائیسیته در غرب

سکولاریسم و پروتستانتیسم

جلسه دوم: سکولاریسم در جهان عرب

امکان و عدم امکان سکولاریسم در جهان اسلام

مخالفان سکولاریسم: حامیان احیای خلافت اسلامی، حامیان شریعتنامه

موافقان سکولاریسم: علی عبدالرازق، جابری، ارکون، ابوزید، عادل ضاهر

بررسی و نقد

جلسه سوم: سکولاریسم و تشیع

مخالفان سکولاریسم: حامیان نظریه حکومت اسلامی و اسلام سیاسی

مدافعان سکولاریسم: مهدی حائری، شبستری، سروش، ملکیان

بررسی و نقد

جلسه چهارم: سکولاریسم و نظریه همروی

سطوح نظریه همروی: در سطح معرفت شناسی، در روش شناسی، بین ادله فرامتنی و متنی (و فلسفه سیاسی و فقه سیاسی) و بین سنت و تجدد

سکولاریسم و فقه سیاسی

سکولاریسم و دموکراسی در ایران

همچنین در ادامه درسگفتارهای این مؤسسه، درسگفتار آدورنو: دیالکتیک منفی با تدریس مراد فرهادپور یکشنبه 28 دی ماه از ساعت 17-19 برپا می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در درسگفتارهای زمستان 93 می توانند با شماره های 88822010-88837647 روابط عمومی موسسه پرسش تماس بگیرند.