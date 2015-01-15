به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای زمستان 1393 موسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی "پرسش" درسگفتار اسلام و سکولاریسم با تدریس صادق حقیقت برگزار می شود.
این درسگفتار شنبه 27 دی ماه از ساعت 17-19 به مدت چهار جلسه برپاست.
سرفصل مباحث جلسات:
جلسه اول: تحلیل مفهومی و تاریخچه بحث
معانی لغوی سکولار و لائیک
معانی اصطلاحی سکولاریسم و لائیسیته
سکولاریسم و سکولاریزاسیون
سکولاریسم و دموکراسی
سکولاریسم و لائیسیته در غرب
سکولاریسم و پروتستانتیسم
جلسه دوم: سکولاریسم در جهان عرب
امکان و عدم امکان سکولاریسم در جهان اسلام
مخالفان سکولاریسم: حامیان احیای خلافت اسلامی، حامیان شریعتنامه
موافقان سکولاریسم: علی عبدالرازق، جابری، ارکون، ابوزید، عادل ضاهر
بررسی و نقد
جلسه سوم: سکولاریسم و تشیع
مخالفان سکولاریسم: حامیان نظریه حکومت اسلامی و اسلام سیاسی
مدافعان سکولاریسم: مهدی حائری، شبستری، سروش، ملکیان
بررسی و نقد
جلسه چهارم: سکولاریسم و نظریه همروی
سطوح نظریه همروی: در سطح معرفت شناسی، در روش شناسی، بین ادله فرامتنی و متنی (و فلسفه سیاسی و فقه سیاسی) و بین سنت و تجدد
سکولاریسم و فقه سیاسی
سکولاریسم و دموکراسی در ایران
همچنین در ادامه درسگفتارهای این مؤسسه، درسگفتار آدورنو: دیالکتیک منفی با تدریس مراد فرهادپور یکشنبه 28 دی ماه از ساعت 17-19 برپا می شود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در درسگفتارهای زمستان 93 می توانند با شماره های 88822010-88837647 روابط عمومی موسسه پرسش تماس بگیرند.
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