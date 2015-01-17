اعتراض تجار افغان به توقف صادرات بنزین ایران

محمد قلندری در گفتگو با مهر در مورد آخرین اقدامات برای از سرگیری صادرات مشتقات نفتی به کشور افغانستان از استان خراسان جنوبی در مرز گمرک ماهیرود گفت: البته نمی توان گفت که صادرات مشتقات نفتی به افغانستان از ایران متوقف شده است، بلکه افغان‌ها از ایران درخواست کرده اند که بنزین با اکتان آ 92 تا آ 98 تولید و برای آنها صادر شود و یا اینکه نفت گاز ال صفر 2 تولید و به آنها فروخته شود.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قرار است این موضوع توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود، افزود: از ابتدای دی ماه این درخواست از سوی افغانها مطرح شده است، این در حالی است که این نوع سوخت فقط در شازند عراق تولید می شود.

وی میزان صادرات مشتقات نفتی از این گمرک به افغانستان را روزانه 100 الی 150 دستگاه کامیون ذکر و بیان کرد: اما عمده مصرف افغان‌ها نفت گاز است که صادرات آنها توسط 30 الی 35 شرکت انجام و البته تامین می شود که عمدتا هم مصرف آنها هیدروکربن ها و حلال ها هستند که با نفت گاز و بنزین مشابهت دارند.

به گفته قلندری، زمانی که "کمیسر" افغان‌ها به ایران اعلام کرد که به دنبال تصمیم شورای عمومی این موضوع ابلاغ شده است، خود آنها نسبت به این تصمیم معترض بودند. در حال حاضر هم از دولت خود درخواست و پیگیری هایی دارند که بتوانند با حل این مسئله، صادرات مشتقات نفتی به افغانستان را از سر بگیرند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز عنوان کرد: کامیون‌هایی که مشتقات نفتی برای صادرات به افغانستان را حمل کرده اند هنوز در گمرک ماهیرود هستند و منطقه را ترک نکرده اند و منتظر توافقات هستند تا مجددا صادرات از سر گرفته شود.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افغانستان شرایط خاص خود را دارد، تصریح کرد: در گذشته هم اینگونه اتفاقات رخ داده است و افغان‌ها یکسری شرط و شروط‌ها تعیین کرده بودند که همگی به خاطر ناهماهنگی ها و تصمیمات مسئولان خود آنها بوده است.

قلندری خاطرنشان کرد: تجار افغانی و خریداران روزانه مشتقات نفتی، از دولت خود درخواست دارند و به دولت خود فشار می‌آورند که چرا مانع صادرات این محصول از گمرک ماهیرود شده اند؟ قطعا تجار افغانی که با صادرکنندگان ایرانی قراردادهایی را منعقد کرده بودند، انجام آن را مطالبه خواهند کرد، بنابراین این موضوع مرتفع خواهد شد.

وی اظهارداشت: فعلا کارخانجات تولیدی ما قادر به تولید محصول درخواستی افغانها نیستند و بنابراین افغانستانی ها در درخواست خود تجدید نظر خواهند کرد و مطمئنا از این ناحیه خسارتی به صادرکنندگان ایرانی وارد نمی شود.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اعلام اینکه در حال پیگیری راه اندازی صادرات دوباره این محصولات هستیم، گفت: این مسئله به نتیجه خواهد رسید.

به گزارش مهر، گرچه زمان توقف صادرات مشتقات نفتی از گمرک ماهیرود به افغانستان از ابتدای دی ماه امسال اعلام شده اما گزارش‌ها حاکی از آن است که از خردادماه امسال این موضوع به صورت پراکنده آغاز شده است.

در این میان، در ابتدای تیرماه برخی گزارشات نشان می داد از ورود کامیون‌های ایرانی ممانعت به عمل آمده است و در آن زمان حدود ۸۰۰ تانکر حامل سوخت در مرز ماهیرود استان خراسان جنوبی بلاتکلیف مانده بودند.

در همان زمان هم طرف افغان مدعی شده بود که مشتقات نفتی که از این مرز صادر و یا ترانزیت می شود، استانداردهای لازم را ندارد. از سوی دیگر، رسانه های افغانستان، علت توقف موقتی ورود کامیون‌های ایرانی به افغانستان را ناامنی های ناشی از حملات طالبان به ویژه همزمان با دور دوم انتخابات در افغانستان اعلام کرده بودند.