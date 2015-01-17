پیامبر اسلام (ص) پیامبر اخلاق و مهربانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود علیخانی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، با بیان اینکه تکیه کردن به مردم از موکدات مقام معظم رهبری است، خواستار توجه بیشتر مسئولان به مردم شد.

وی با گرامیداشت ۲۶ دیماه و فرار شاه ملعون، فساد اخلاقی، مالی و دینی، تکبر در برابر مردم و اعتماد به بیگانه پرستی را از جمله زمینه های سقوط شاه بیان کرد.

وی یادآور شد: اگر کسی نسبت به مردم کوتاهی کند، مورد غضب واقع می شود.

امام جمعه مرزن آباد، کم شدن اختلافات، پیشرفت جامعه و آرامش اجتماعی را از جمله مزایای همراهی با مردم بیان کرد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان چالوس گفت: هیچ حکمی مبنی بر سلب عضویت یا محکومیت اعضای شورای شهرستان چالوس صادر نشده است.

صابر سام، به ارائه عملکرد شوراها اشاره کرد و گفت: شوراها حلقه واصل بین مردم و مسئولان برای تامین امنیت و روان سازی خدمات هستند و امروز سه سند و پشتوانه محکم برای توانمندسازی شورا وجود دارد.

وی یادآور شد: شوراهای شهرستان همگرا برای رفع مشکلات هستند و به تائید مراجع ذیصلاح، اعضای شوراهای دوره چهارم با توجه به حضور افرادی که نگاهشان خدمت به مردم است، موفق عمل کرده اند.

سام، ارائه پیشنهادت لازم، هماهنگی و رسیدگی به مسائل و توجه به مشکلات شهر و بخش را از وظایف شوراهای شهرستان برشمرد و گفت: جایگاه شوراهای فرادست نظارتی است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان چالوس، گفت: تاکنون هیچ حکمی مبنی بر سلب عضویت یا محکومیت اعضای شوراهای شهرستان را شاهد نبودیم و شورا آمادگی خود را برای انعکاس مسائل برای بدست آوردن حقوق مردم اعلام می کند.

حجت الاسلام اسفندیاری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چالوس نیز خواستار ساماندهی کارگران در مرکز شهر چالوس شد و از مسئولان خواست در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وی همچنین با اشاره به استقبال و بدرقه از زائران عتبات عالیات، خواستار ساماندهی جایگاه استقبال و بدرقه زائران در شهرستان شد و گفت: جایگاه فعلی از نظر امنیت با مشکلاتی روبرو است.

وی به بحث تعرض منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: اگر بودجه های فرهنگی را اضافه کنیم، پیشگیری در حوزه های مختلف بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و باید در زمینه مقابله با تعرض به منابع طبیعی بیشتر تلاش شود.

حجت الاسلام ابراهیمی مسئول ستاد عتبات عالیات شهرستان چالوس نیز گفت: مسئولیت بازسازی صحن مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) و ساخت و ساز آن صحن توسط استان مازندران انجام می شود و شهرستان چالوس نیز در این زمینه نقشی موثر دارد.

وی بیان داشت: تاکنون شهرستان چالوس برای ساخت صحت حضرت زهرا(س) ۵۰ میلوین تومان کمک کرده است.