به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیر سام رئیس تبلیغات اسلامی چالوس عصر چهارشنبه در نشست شورای راهبری و هماهنگی شهرستانهای نوشهر و چالوس به موفقیتهای مهم شورای راهبری در این شهرستانها اشاره کرد و بر اهمیت همافزایی نهادها در اجرای برنامههای فرهنگی تأکید کرد.
وی در سخنان خود بیان کرد: شورای راهبری با حضور نهادهای مختلف فرهنگی و مذهبی شهرستان چالوس در برگزاری برنامههای فرهنگی و دینی موفق بوده است. از جمله برنامههای قابل توجه، نشست الگوی سوم زنان مسلمان بود که با حضور آقای مجتهد زاده برگزار شد و در این نشست، نقش زنان مسلمان در جامعه و ویژگیهای الگوی سوم زن مسلمان مورد بررسی قرار گرفت و با استقبال بسیار خوبی از سوی خواهران گرامی روبهرو شد.
حجتالاسلام سام همچنین به برگزاری بزرگداشت علامه حسنزاده آملی در یکی از مساجد شهرستان اشاره کرد و افزود: این برنامهها تنها گوشهای از تلاشهای شورای راهبری شهرستان چالوس برای ایجاد همافزایی میان نهادهای فرهنگی و مذهبی است و همکاری این نهادها در اجرای برنامههای مشترک، نقش مؤثری در ارتقای آگاهیهای دینی و فرهنگی در جامعه دارد.
رئیس تبلیغات اسلامی چالوس از برنامههای آینده این شورا سخن گفت و افزود: امیدواریم برنامهها همچنان با مشارکت فعال نهادهای مختلف و استقبال مردم برگزار شود، بهویژه برنامه ویژهای به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها در هفته آینده خواهیم داشت که در آن استاد هدایت به بحث الگوی سوم زن مسلمان و کنشگری بانوان خواهند پرداخت.
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