هم افزایی دستگاه های اجرایی برای اشتغالزایی و اقتصادمقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی، ظهر شنبه در جلسه پشتیبانی از اردوهای هجرت استان مرکزی با بیان اینکه در استان مرکزی همایش های با عنوان اقتصاد مقاومتی با تعامل خوب دستگاه های اجرایی برگزار شده است، گفت: در خصوص اقتصاد مقاومتی با امکانات و تسهیلات بسیج سازندگی فعالیت های خوبی چون نمایشگاه دستاوردهای این حوزه برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی در بخش اقتصاد مقاومتی ظرفیت مطلوبی برای جذب تسهیلات در چهارچوب مورد نظر سپاه وجود دارد، افزود: استان مرکزی نه تنها در بخش صنعت بلکه در کشاورزی و دامپروری بسیار فعال است.

معاون عمرانی استاندار استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی در بخش کشاورزی و دامپروری علاوه بر تامین نیاز استان، به استان های پرجمعیت همجوار نیز محصولاتی را صادر می کند.

زندیه وکیلی با اشاره به اینکه آنچه اتفاق افتاده منطبق با نیازهای روستاییان است، افزود: پروژه هایی با دست آوردهای کوتاه مدت و با حمایت متولیان و دهیاران روستاها انجام شده، که موفقیت آمیز بوده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی با وجود مرکزیت دارای مناطق محروم بسیاری است، اظهار کرد: این مناطق نیازمند توجه مسوولان بوده و باید پروژه های متناسب با فعالیت های شهرهای مختلفت و مناطق محروم آن انجام شود.

ایجاد اشتغال برای هزار و ۵۷۲ نفر در استان مرکزی

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی در این جلسه با بیان اینکه در بخش اقتصادمقاومتی بسیج سازندگی استان مرکزی فعالیت های مطلوبی انجام داده است، گفت:ارائه ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات و ایجاد اشتغال برای هزار و ۵۷۲ نفر در ۱۲ بخش از جمله فعالیت های بسیج سازندگی استان مرکزی است.

سردار محسن کریمی به ارائه آموزش و دریافت دو هزار و ۱۶ گواهینامه توسط شرکت کنندگان اشاره کرد و افزود: برگزاری ۲۹ همایش در راستای اقتصاد مقاومتی و برگزاری پنج نمایشگاه عرضهمحصولات اقتصاد مقامتی از دیگر فعالیت های بسیج سازندگی استان مرکزی است.

وی ادامه داد: از این تعداد گواهینامه ۷۴ مرود در بخش شیلات، ۷۷ مرود در بخش قارچ، ۲۰ مرود صنایع تبدیلی، هشت مورد داربستی کردن مزارع انگور، ۲۰۰ مرود دام، ۱۵۸ مورد زنبور عسل، ۲۹ مرود شتر مرغ، ۷۰۰ مورد صنایع دستی، ۷۰ مورد زعفران، ۶۳ مورد گلخانه، ۱۲۹ مورد ماکیان و ۴۳ مورد ورمی کمپوست بوده است.

اعزام بیش از ۲۲ هزار نفر به اردوهای جهادی و هجرت

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی از اعزام ۲۲ هزار و ۳۸۹ نفر به اردوهای جهادی و هجرت خبر داد و افزود: اعتبار لازم برای این امر ۵۷۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال توسط سپاه روح الله استان مرکزی و۲۰۰ میلیارد ریال توسط استانداری استان مرکزی تامین شد.

سردار کریمی ادامه داد: ارائه هشت هزار و ۶۸۰ نفر خدمات مشاوره ای، شش هزار و ۴۹ نفر خدمات علمی و آموزشی، نه هزار و ۷۸۰ نفر خدمات به محرومین، سه هزار و ۲ادامه داد: ارائه هشت هزار و ۶۸۰ نفر خدمات مشاوره ای، شش هزار و ۴۹ نفر خدمات علمی و آموزشی، نه هزار و ۷۸۰ نفر خدمات به محرومین، سه هزار و ۲۲۰ نفر خدمات فرهنگی، هزار و ۱۰۶ خدمت اداری و اعزام ۲۰۰ تیم پزشکی و درمانی ازجمله فعالیت های اردوهای جهادی و هجرت است.

وی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به هزار و ۱۰۶ نفر، ۱۶۸پروژه عمرانی، ۲۲۵ مورد تعمیر و مرمت مدارس، رنگ آمیزی ۹۵ هزار و ۵۷۱ مترمربع، هشت هزار و ۱۴۰ مترمربع دیوارنویسی، ۶۱۳ مورد تعمیر میز و صندلی، شش هزار و ۳۲۰ مترمربعخط کشی محوطه مدارس، ۷۳ شبکه طرح بسیج همگام با کشاورز، اعزام چهار تیم تک تخصصی و یک مورد بیمارستان صحرایی در هندودر را از دیگر فعالیت های بسیج سازندگی استان در اردوهای جهادی و هجرت عنوان کرد.

اجرای ۱۲۱ پروژه محرومیت زدایی در استان مرکزی

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی از اجرای ۱۲۱ پروژه محرومیت زدایی، محروم نوازی، مردم داری، مردم یاریو مردم دوستی در استان مرکزی خبر داد و افزود: این پروژه ها در حال اجرا و برخی پایان یافته است.

سردار کریمی ادامه داد: ساخت ۳۲ مسجد و حسینیه، ۲۴ خانه عالم، ۲۹ غسالخانه، ۱۰ سرویس و حمام بهداشتی، شش مجموعه ورزشی، چهار آبخیزداری، سه آبرسانی، سه گلزار شهدا، دو دارالقرآن و حوزه علمیه و هرکدام از پروژه های کانال کشاورزی و خانه بهداشت و شش مورد با عنوان سایر از جمله فعالیت های محرومیت زدایی استان مرکزی است.

وی تداوم اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی حوزه راه، ساخت مساجد، حسینیه، آبرسانی، توسعه صنایع تبدیلی، آموزش سوادآموزی، بهسازی مدارس، اشتغال معتادان نجات یافته، اشتغال افراد زیر پوشش کمیته امداد، عملیاتی کردن مهاجرت معکوس، تشکیل مجمع خیرین مدرسه و مسجدساز و تکمیل فرآیند حوزه اقتصاد مقاومتی را از اولویت های بسیج سازندگی در سال آینده عنوان کرد.