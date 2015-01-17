جرات دهن کجی به تیم امید را نداریم/ شرایط فولاد خاص بود

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‎های حبیب کاشانی مبنی بر اینکه "اگر باشگاه فولاد خوزستان پس از مخالفت با حضور جهان تیغ و وکیا در تیم امید قصد دهن کجی داشته، برخورد لازم صورت می‌گیرد"، اظهار کرد: ابتدا باید بگویم از صمیم قلب خوشحالم که در تیم امید یک کادر مناسب و کار بلد از هر جهت سر کار است. فکر می‌کنم در هیچ دوره‌ای تیم امید ما چنین کادر قوی از نظر فنی و اخلاقی نداشته است. با تمام وجود امیدوارم که تیم امید با این کادر طلسم نرفتن به المپیک را بشکند.

وی افزود: حتی اگر خدایی ناکرده تیم امید به المپیک نرود، چیزی از ارزش‌های این کادر کم نمی‌شود. با تمام این تفاسیر خود حبیب کاشانی هم اشاره کرده که تیم فولاد همه نوع همکاری با تیم امید داشته است. برای ما باعث افتخار است که بازیکنانمان در تیم‌های ملی بازی کنند ولی واقعا اینبار شرایط ما خاص و ویژه بود.

مربی فولاد ادامه داد: ما چندین بازیکن خود را در اختیار نداشتیم و برپایی اردو با 13 بازیکن به نفعمان نبود. برای همین از کاشانی خواهش کردیم تا دو بازیکن فولاد را در اختیارمان قرار بدهد. ضمن اینکه "مساریچ" و خالدی دو بازیکن خود را در اولین بازی لیگ در اختیار نداریم. برای همین شرایط ما خیلی سخت بود. امیدوارم این شرایط سخت ما را هم درک کنند.

سعداوی ادامه داد: ما همه جوره در خدمت تیم امید، حبیب کاشانی و محمد خاکپور هستیم و اینبار خواهش کردیم که با ما همکاری کنند. به هیچ عنوان قصد دهن کجی نداشته و نداریم. ما اصلا جرات دهن کجی نداریم و به فکرمان هم نمی‌رسد که بخواهیم چنین کاری کنیم.

مربی فولاد درباره عدم حضورش در اردوی امارات، تاکید کرد: چند بازیکن اصلی ما مثل مهرداد جماعتی، اسماعیل شریفات، ارشاد یوسفی، حبیبی، میلاد فراهانی، رضا احمدی و چند نفر دیگر مشکلاتی داشتند که قرار شد این مشکلات تا روز دوشنبه برطرف شود. من هم اینجا هستم تا با این بازیکنان تمرین کنم و دو روز دیگر عازم دوبی شویم.

سعداوی در پایان در خصوص حضور امید نظری بازیکن دو رگه ایرانی در تمرینات فولاد در امارات هم گفت: خود اسکوچیچ (سرمربی فولاد) هماهنگ کرده بود که نظری به اردوی فولاد بیاید تا او را از نزدیک زیر نظر بگیرد. او حدود دو جلسه با ما تمرین کرده و باید ببینیم توانسته انتظارات اسکوچیچ را برآورده کند یا خیر.