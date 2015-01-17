  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۳۹

سناتور آمریکایی بر تحریم ایران پافشاری کرد

سناتور آمریکایی بر تحریم ایران پافشاری کرد

«رابرت منندز» سناتور جمهوریخواه آمریکا بر تحریم ایران با وجود مخالفت اوباما تاکید کرد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سی بی اس لوکال،«رابرت منندز» سناتور تندروی جمهوریخواه آمریکال گفت با وجود تهدید اوباما، خواستار تحریم ها علیه ایران هستیم.

سناتور رابرت منندز گفت: با وجود نگرانی اوباما رئیس جمهور آمریکا از تصویب تحریم های جدید که می تواند دستیابی به توافق نهایی را به خطر اندازد در صورت عدم حصول توافق در مذاکرات هسته ای خواستار تصویب تحریم های جدید علیه ایران هستم.

وی افزود: خواستار تصویب تحریم های جدید علیه ایران هستم که در ماه ژوئیه به اجرا در آید.

وی با اشاره به اختلاف اساسی همفکران خود با باراک اوباما رئیس جمهور بر سر این موضوع گفت: آنچه من می گویم این است که اجازه دهید تحریم های آینده را تهیه کنیم اما تا ماه ژوئیه اعمال نکنیم. منندز در عین حال با اشاره به ضعف آمریکا در مذاکرات هسته ای گفت: موضع ضعف موجب تحریک می شود و موضع قدرت از آن اجتناب می کند.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته تصریح کرد در صورتیکه کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کند آنها را وتو خواهد کرد.

کد مطلب 2466860
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها