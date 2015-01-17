سناتور آمریکایی بر تحریم ایران پافشاری کرد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سی بی اس لوکال،«رابرت منندز» سناتور تندروی جمهوریخواه آمریکال گفت با وجود تهدید اوباما، خواستار تحریم ها علیه ایران هستیم.

سناتور رابرت منندز گفت: با وجود نگرانی اوباما رئیس جمهور آمریکا از تصویب تحریم های جدید که می تواند دستیابی به توافق نهایی را به خطر اندازد در صورت عدم حصول توافق در مذاکرات هسته ای خواستار تصویب تحریم های جدید علیه ایران هستم.

وی افزود: خواستار تصویب تحریم های جدید علیه ایران هستم که در ماه ژوئیه به اجرا در آید.

وی با اشاره به اختلاف اساسی همفکران خود با باراک اوباما رئیس جمهور بر سر این موضوع گفت: آنچه من می گویم این است که اجازه دهید تحریم های آینده را تهیه کنیم اما تا ماه ژوئیه اعمال نکنیم. منندز در عین حال با اشاره به ضعف آمریکا در مذاکرات هسته ای گفت: موضع ضعف موجب تحریک می شود و موضع قدرت از آن اجتناب می کند.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته تصریح کرد در صورتیکه کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کند آنها را وتو خواهد کرد.