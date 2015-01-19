افتتاح عمارت ارباب هرمز زیر برف/ طرح مقاوم سازی متکی بر ارگ بم

به گزارش خبرنگار مهر در این برنامه که عصر یکشنبه ۲۸ دی ماه در ساختمان تاریخی ارباب هرمز برگزار شد سید محمد بهشتی، احمد مسجد جامعی و جمعی از هنرمندان گرافیست حضور پیدا کردند. 6 نفر در حالی که بارش برف آنها را در خود فرو برده بود،؛ سخنرانی کرده و از دست اندرکاران پروژه مرمت این اثر تاریخی تقدیر کردند. با این حال برنامه موسیقی زنده این برنامه لغو شد در این برنامه اسکندر مختاری به عنوان مشاور عملی پروژه بیان کرد: نگهداری این ساختمان مهم است و ضرورت دارد که از آن نگهداری کنیم. زمانی که این ساختمان را دیدیم مانند یک بیماری لاعلاج بود که دو مشکل عمده داشت. یکی اینکه تداخل دوره های مختلف این ساختمان زیاد بود و دیگر آنکه بازشناسی اصالت اثر ممکن نبود بنابراین متوجه شدیم که این بنا نمی تواند سرپا بایستد.

وی گفت: طرح مقاوم سازی متکی بر مطالعات ارگ بم انجام شد. می‌توانم بگویم تاکنون ساختمانی به این درجه از موارد فنی و مهندسی در حوزه مرمت وجود نداشته است.

مختاری ادامه داد: دانشی که در این بنا بکار رفته در ایران یگانه است اگر در تهران یک ساختمان خوب متری ۴ میلیون تومان قیمت داشته باشد اینجا با متری ۲ میلیون تومان مرمت شد. برخی می گویند که هزینه مرمت زیاد است اما ساختمان ارباب هرمز نمونه ای است تا این گفته را رد کند چرا که مرمت یک بنا به طور حتم از ساخت بنا هزینه کمتری خواهد داشت.

در ادامه این برنامه سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با اشاره به بارش برف گفت: این برف مخصوص انجمن گرافیست می بارد تا رنگی به محیط بدهد از سوی دیگر افتتاح موزه گرافیک آنقدر خوب بوده که آسمان هم جشن گرفته است.

مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد هم به ارائه سخنانی کوتاه پرداخت و گفت: همه هنرمندان نظرشان بر این است که موزه ای نیز در رشته مورد علاقه خودشان افتتاح کنیم. به عنوان مثال می گفتند لازم است موزه تئاتر هم داشته باشیم. موزه ها می توانند تاریخ را به امروز وصل کنند.

پیشنهاد من راه اندازی موزه ادیان بود

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز بیان کرد: کاش هنوز باغ اناری این محوطه وجود داشت و با انار از مهمانان این موزه پذیرایی می شد. اقدام سازمان زیباسازی برای مرمت عمارت ارباب هرمز کار ارزشمندی است. در تهران و در بسیاری از حوزه ها فضایی این چنینی داریم که می تواند به مناطق مختلف تهران هویت دهد.

وی گفت: این بنا متعلق به زرتشتیان ساکن در این منطقه از تهران بوده است. من در بازدیدم پیشنهاد دادم که اینجا موزه ادیان شود چرا که جای خالی چنین موزه ای در تهران حس می شود.

در این برنامه مسئولان حاضر از کسانی که در پروژه مرمت بنا دخالت داشتند تقدیر کردند. همچنین از رشیدی رئیس انجمن گرافیک، شاپور دیو سالار معاون سابق زیباسازی، اسکند مختاری مشاور عالی پروژه مرمت، افشین جوبه مدیر پروژه، رضا جلالی مدیر فنی- اجرایی، قاسم مرادی استادکار و معمار، مجید بلوچ رئیس کمیته موزه ای انجمن گرافیک، خانیان، سیامک اربابی، مریم رونقی و فریبا سلیمانی به عنوان اعضای کمیته موزه در انجمن گرافیک تقدیر شد.