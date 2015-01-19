به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده امین زندگانی بود با اشاره به با برگزاری اولین دوره جشنواره «ققنوس» گفت: اولین دوره جایزه ققنوس در سال 93 با این ایده شروع شد که بتوانیم از ظرفیت رسانه های دیداری و شنیداری به بهترین شکل ممکن در جهت بالندگی موسیقی، سینما و تصویر استفاده کنیم؛ موضوعی که تاکنون در کشور کمتر به آن توجه شده بود.

آغاز فصل جدید نماهنگ ها در موسیقی

وی ادامه داد: امیدوارم با برگزاری این جایزه فصل جدیدی در ساخت نماهنگ شروع کنیم. ما چندی است که به صورت رسمی اعطای مجوزهای رسمی به نماهنگ های موسیقایی را آغاز کرده ایم و امیدوارم با چنین رویدادهایی به پویایی موضوع نمآهنگ در صنعت موسیقی کشور کمک کنیم با این حال اتفاق بسیار مبارکی است که امشب به بهانه برگزاری اولین دوره جایزه ققنوس شاهد حضور جمع کثیری از خوانندگان و هنرمندان دهه 60 و 70 موسیقی کشور هستیم و امیدوارم چنین رویدادی بتواند با تلاش های جلال مشفق به عنوان دبیر این جایزه و حمایت های آقای مرادخانی در دوره های بعدی نیز استمرار داشته باشد.

بعد از صحبت‌های ارجمند، رضا صادقی خواننده پاپ به صورت زنده نماهنگ «مزه لوتی» با ترانه سرایی حسین متولیان و حسین سلیمانی را اجرا کرد که بعد از این اجرا با دعوت مجری از رضا یزدانی، بنیامین بهادری و رضا صادقی به جلوی صحنه، جوایز چند بخش توسط این هنرمندان به برگزیدگان اهدا شد.

شاعر فقید و دریافت جایزه ای که «سراب» شد

در این قسمت از برنامه حسین و محمد بوشهری جایزه بخش جلوه های ویژه در ویدئو کلیپ برای نماهنگ «عاشقتم» را دریافت کردند. در بخش تدوین نیز مستانه مهاجر برای تدوین نماهنگ «هفته عشق» با صدای بنیامین بهادری و در بخش تصویربرداری وحید امینی برای تصویربرداری از نماهنگ «تو هر راهی که تو باشی» به عنوان هنرمندان برگزیده انتخاب شدند.

جایزه بهترین ترانه هم به علیرضا قزوه برای نماهنگ «ماهیا» به خوانندگی محمد اصفهانی تعلق گرفت.

بر اساس گزارش مهر، پس از اجرای زنده قطعه «من و بارون» به خوانندگی محمد اصفهانی و نوازندگی رضا تاجبخش نوبت به اهدای جوایز بخش «بهترین شعر استفاده شده در نماهنگ» رسید که زنده یاد سید حسن حسنی برای آهنگ «سراب» به خوانندگی محمد اصفهانی به عنوان هنرمند برگزیده معرفی شد که خانواده این شاعر و ترانه سرای فقید جایزه را دریافت کردند.

جایزه بهترین پویانمایی هم به فاطیما یثربی برای نماهنگ «کافه رویا» به خوانندگی رضا یزدانی تعلق گرفت.

«سون» و اجرای ترانه ای که با محتوای مراسم انطباق نداشت

اجرای قطعه زنده و پرطرفدار «دوست دارم» گروه سون هم بخش دیگر مراسم اختتامیه جایزه ققنوس بود که این قطعه با وجود اینکه ارتباط چندانی با محتوای برنامه نداشت مورد استقبال تماشاگران پرتعداد حاضر در تالار وحدت قرار گرفت.

بعد از این بخش کیارش پوزشی، آرش قنادی و امیر قنادی اعضای گروه سون جوایز چند بخش را برای مخاطبان معرفی کردند که بر این اساس قطعه «ببخشید» ساخته بهنام کریمی، «بهترین ویدئوکلیپ عاشقانه» و قطعه «کافه رویا» به خوانندگی رضا یزدانی بهترین موسیقی نماهنگ عاشقانه به عنوان آثار منتخب جوایز خود را دریافت کردند.

روایت رضا یزدانی از بازیگری برای فیلم کیمیایی

رضا یزدانی بعد از دریافت جایزه خود گفت: از سال 82 که مسعود کیمیایی من را برای بازی در فیلم «حکم» انتخاب کرد به نوعی با سینما گره خوردم و از آن زمان تا به حال آثار زیادی را به صورت نماهنگ منتشر کردم که طبق برنامه ریزی ها قرار است در سال آینده این کارها در قالب یک لوح فشرده منتشر شود. با این حال من از وزارت ارشاد که به این بخش مهم موسیقایی اهمیت داد تشکر می کنم و خوشحالم که چنین جایزه ای را دریافت کردم.

بعد از صحبت‌های یزدانی، جوایز بخش بهترین کارگردانی کلیپ نیز به برگزیدگان اهدا شد که حسین و محمد بوشهری برای نماهنگ «لبیک» به خوانندگی حامد زمانی به عنوان نفرات برگزیده این بخش معرفی شدند.

درخواست حامد زمانی از هنرمندان و تماشاگران

حامد زمانی بعد از دریافت این جایزه گفت: جای یک صحبت را در این مراسم خالی می بینم. متاسفانه این روزها به خاطر توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) اتفاقاتی افتاده که به سهم خودم از همین جا انزجارم را از این حرکت اعلام می کنم و می گویم که پیامبر ما پیامبر صلح است و ما به عنوان یک شیعه تحت هیچ شرایطی از ترور و تروریست حمایت نمی کنیم. با این صحبت از شما هنرمندان عزیز می خواهم صلواتی بفرستید تا با این ذکر زیبا ارادتی داشته باشیم به محضر مقدس حضرت پیامبر(ص).

بخش بعدی مراسم به تجلیل از عبدالله گیویان اولین هنرمند سازنده نماهنگ در ایران اختصاص داشت که در این بخش علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد لوح تقدیر و جایزه این بخش را به وی اهدا کرد.

ممنون که ما را از زیر خاک بیرون آوردید

گیویان قبل از دریافت لوح تقدیر خود خطاب به تماشاگران گفت: همین که امروز توانستند ما زیر خاکی ها را از خاک بیرون بیاورند برای من اتفاق خوبی است که از همه دست اندرکاران این جایزه تقدیر و تشکر می کنم. پدیده ویدئو کلیپ با هدف اینکه کلام دیده و شنیده شود شکل گرفت و البته که بسیاری از افراد برای شکل گیری این پدیده زحمت کشیدند یکی از این افراد دکتر احمد پورنجاتی بود که واقعا برای شکل گیری این پدیده زحمت کشید و باعث رشد آن شد.

وی ادامه داد: رضا کیانیان، شاهرخ دولکو، مسعود آب پرور، مهدی شمسایی نیز از دیگر هنرمندانی بودند که نقطه آغازین این پدیده را بارور کردند و من از همه این عزیزان تشکر می کنم که در این سال‌ها همراه من بودند.

بعد از صحبت‌های گیویان بود که امین زندگانی معاون هنری وزیر ارشاد را برای سخنرانی مقابل تریبون فرا خواند و گفت: اگر امشب شب خوبی را می گذارنید به خاطر ضمانت هایی است که آقای مرادخانی و همکارانشان داشته اند پس باید بیشتر از اینها او را تشویق کنید.

نماهنگ یک سند معتبر هنری است

علی مرادخانی هم با تقدیر از هنرمندان عرصه موسیقی و ساخت نماهنگ توضیح داد: این برنامه رویدادی بود که باید سال‌ها زودتر اتفاق می افتاد. در عصری که سرعت در بسیاری موارد برای انتقال مفاهیم لحظه ها را به هم نزدیک می کند چه بهتر از ابزاری مانند نماهنگ برای انتقال این مفاهیم استفاده کنیم. ما باید بتوانیم چنین فضایی را در کشور گسترش دهیم و با توجه به انگیزه نسل نو در این بخش کارهای شایسته ای را معرفی کنیم.

معاون هنری وزیر ارشاد افزود: ما در حوزه کلیپ و نماهنگ می توانیم به واسطه حضور یک نسل جوان و درخشان در معرفی بزرگان سرزمین خود نیز حضوری شایسته داشته باشیم. اینکه بتوانیم در چند ثانیه با اثری در قالب نماهنگ استادان و بزرگان کشورمان را معرفی کنیم کار بسیار ارزشمندی است که می تواند به عنوان یک سند معتبر برای آینده هنر و پژوهشگران هنر مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش مهر، بعد از صحبت‌های مرادخانی جوایز دو بخش دیگر به برگزیدگان آن اهدا شد.

نماهنگ «ماهیا» به خوانندگی محمد اصفهانی و آهنگسازی علیرضا کهن دیری در بخش بهترین کلیپ دفاع مقدس و نماهنگ «قصه دختر بچه و خیابان» با تهیه کنندگی اشکان خطیبی در بخش بهترین نماهنگ با موضوع اجتماعی آثاری بودند که به عنوان کارهای برگزیده انتخاب شدند که در این بخش پوران درخشنده عضو هیات داوران اولین جایزه ققنوس، جایزه های این بخش را اهدا کرد.

مشاور فرهنگی رییس جمهور و کسانی که مایکل جکسون و مدونا را خوب می شناختند

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهوری نیز در این مراسم گفت: برمی گردم به دهه 70 شمسی وقتی که ویدئو کلیپ وارد ایران شد و آن زمان موضوعی زیرزمینی بود. آن موقع کسانی که دنبال این پدیده بودند مایکل جکسون و مدونا را خوب می شناختند. کسانی که در یک ساختمان در خیابان مینا، شهامت به خرج دادند و به جای اینکه از برابر این پدیده فرار کنند به درون آن رفتند و این پدیده را واکاوی کرده و سعی کردند به این تکنولوژی دست پیدا کنند و آن را بومی کنند.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ادامه داد: کار این افراد در آن روزها بیشتر از شهامت از دید برخی ها حماقت تلقی شد اما آنها صبر کردند و هنرمندان، مدیران و سیاستگذاران پشت به پشت هم دادند تا این پدیده از زیرزمین به روی پرده منتقل شود و این یک تجربه ملی است که می تواند در نتیجه مدیوم های فرهنگی دیگر نیز دیده شود.

وی افزود: زمانی که عبدالله گیویان و سایر همکارانش در ساختمان مینا فعالیت می کردند امروز را می دیدند. او امروز ما را می دید اما امروز آنهایی که ادعای بصیرت دارند نه آن روزها را دیدند و نه امروز را.

اما در بخش بهترین ویدئو کلیپ نیز گروه موسیقی «پالت» ضمن اجرای قطعه ای ضد جنگ که با همکاری تعدادی از هنرمندان آلمانی صورت گرفته بود جایزه بهترین کلیپ را دریافت کرد.

احسان رسول اف تهیه کننده و مدیر برنامه های گروه موسیقی «پالت» بعد از دریافت جایزه از فریدون شهبازیان، به علی معلم گفت: این موسیقی نتیجه دو هفته معاشرت موسیقایی گروه با گیزو رتسه آلمانی بود که بسیار خوشحالم نتیجه خوبی داده است.

اظهارات علی معلم در دفاع از عملکرد معاونت هنری

علی معلم هم در این بخش از مراسم که به کارگردانی مجید جوزانی و طراحی صحنه سیامک احصایی برگزار شد، گفت: خوشحالم که بر خلاف بخش های دیگر وزارت ارشاد معاونت هنری این شجاعت را دارد که وارد عرصه های ملی شود.

در بخش بهترین کلیپ با موضوع دینی مذهبی هم نماهنگ «کلاغ رو سیاه» به خوانندگی محسن چاووشی و تهیه کننده سازمان هنری رسانه ای اوج و در بخش بهترین کلیپ با موضوع عاشقانه در جهت تحکیم خانواده قطعه «لیلا» به خوانندگی مازیار فلاحی آثار برگزیده انتخاب شدند که کلیپ «کلاغ رو سیاه» به صورت تصویری و قطعه «لیلا» به صورت یک اثر نمایشی چند دقیقه ای با بازی مازیار فلاحی روی صحنه برای علاقه مندان اجرا شدند.

منتظر تاسیس شبکه ویژه موسیقی در رسانه ملی

بهروز صفاریان عضو هیات داوران اولین جایزه «ققنوس» هم در بخش پایانی مراسم که به معرفی گروه «کاکوبند» به عنوان بهترین کلیپ اختصاص داشت با اشاره به برگزاری جایزه ققنوس تصریح کرد: اینکه برای اولین بار در یک رویداد هنری بتوانیم در قالب نماهنگ به معرفی آثار موسیقایی بپردازیم اتفاق بزرگی است که می تواند تبدیل به یک جریان رو به جلو البته به دور از تصمیم های غیر سلیقه ای شود.

وی ادامه داد: امیدوارم قبل از هر چیزی این رویداد منجر به شکل گیری یک اتفاق بزرگ که تاسیس یک شبکه تلویزیونی ویژه موسیقی در رسانه ملی است، شود. متاسفانه تاکنون رسانه ملی حمایت چندانی از موسیقی نکرده است و اگر هم بوده استفاده های مقطعی بوده که آن هم برای موارد تبلیغاتی به کار گرفته شده و این موضوعی است که باید بیش از اینها به آن توجه کرد.