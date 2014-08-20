فراخوان «ققنوس» منتشر شد/ از مقاومت و عرفان تا جامعه و عاشقانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن فراخوان نخستین جایزه ققنوس آمده است:

از آنجا که نماهنگ در عصر امروز بخش جدایی ناپذیر موسیقی به حساب می آید و در ارتقای کیفی محتوای آثار موسیقایی مؤثر است، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد، طی مراسمی به نماهنگ های برگزیده که با هدف ارائه محتوا در موضوع ارزش های انسانی ساخته شده باشند «جایزه ققنوس» را اهدا کند.

هنرمندان عرصه موسیقی و نماهنگ می توانند با موضوع دفاع مقدس و مقاومت ملی، صلح جهانی، عرفان و معنویت، مسائل اجتماعی، عاشقانه های اصیل و هر نوع روایت از سایر موضوعات که در جهت ارزش های متعالی بشر قرار داشته باشد، آفریده های هنری خویش را به دبیرخانه ی جایزه ققنوس ارسال کنند.

نکات و شرایط:

متقاضی باید تهیه کننده اثر باشد و یا از سوی صاحب اثر، اجازه نامه کتبی برای شرکت در جایزه ققنوس را داشته باشد.

تصاویر باید بر روی یک قطعه مستقل موسیقایی دارای شناسنامه و اجازه نامه صاحب اثر تهیه شده باشد.

با توجه به اینکه این جایزه ، نخستین دوره خود را برگزار می کند ارسال نماهنگ هایی که در سال های گذشته نیز تولید و منتشر شده اند بلامانع است.

هیات انتخاب و هیئت داوران در انتخاب و یا ردّ آثار مخیر هستند. هیات داوران در صورت صلاحدید می توانند یک جایزه را بین دو اثر تقسیم کنند.

بر اساس نظر هیات داوران، جوایز به بهترین شاعر، آهنگساز، تنظیم کننده، خواننده، کارگردان، تدوینگر، جلوه های ویژه، فیلمبردار و تهیه کننده تعلّق می گیرد.

جایزه ققنوس به نماهنگی اهدا خواهد شد که از بالاترین ظرفیت های موجود در عرصه موسیقی، ادبیات و تصویر استفاده کرده و در انتقال بهترین مفهوم به وحدت هنرمندانه ای رسیده باشد.

بنا به تشخیص جایزه ویژه هیئت داوران به نماهنگی که از خلاقیت و ابتکار ویژه بهره مند باشد تعلق خواهد گرفت.

اثر ارائه شده باید حداقل دو و حداکثر هشت دقیقه باشد. محدودیتی در ارسال تعداد آثار توسط متقاضی وجود ندارد.

مهلت ارسال آثار تا 15 مهر ماه 1393 است. آیین پایانی جایزه ققنوس، 29 مهر 1393 د ر تالار وحدت برگزار خواهد شد.

تهران، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه پنجم، دبیرخانه جایزه ققنوس است.