به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است:

تئاتر به ما فرصت اندیشیدن، شهامت و جرئت سخن گفتن، بیان حقایق، طرز نگاه زیباشناسانه، کشف حقایق پنهان زندگی، تعمق و تفکر و چرایی و از همه مهم‌تر، تحمل شنیدن سخن دیگران را می­‌دهد. تئاتر نقد اجتماعی است، بازآفرینی و رویارویی انسان در آینه مفاهیم دنیای درون، دنیای پیرامون و عالم ماوراء...

عالی ­ترین شکل کُنش ارتباطی در پیوند زنده میان هنرمند و تماشاگر که به جاودانگی پیوند می­خورد. زندگی و زنده بودن بر صحنه، موهبتی که تئاتر را به زنده­ ترین و انسانی­ ترین هنرها تبدیل کرده است، بهره­‌مندی از رایحه­ هم نفسی با تماشاگران...

می­‌گویند، تئاتر تنها یک نفس با سینما فاصله دارد...



سی‌و‌سومین جشنواره بین­‌المللی تئاتر فجر تلاش ارزشمند، جستجوگرانه و مکاشفه انگیز خانواده تئاتر ایران برای رسیدن به افق­ها و تجارب تازه و کشف زبان ارتباطی نوین در پیوند با حقایق تعاملات و اصالت‌های دینی و نیازهای امروزین است. فرصتی که به همدلی و همگرایی منجر می­‌شود.



تئاتر ایران در حال رشد و حرکت است. امروزی شدن به مفهوم غربی شدن نیست! نو شدن از منظر انسان­شناسی نوعی فرآیند کسب آگاهی و بازشناسی و ارزیابی خود و جهان پیرامونی‌ست که با شناخت دقیق شرایط محیطی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی حاصل می­‌آید.

در این دیدگاه، هر جامعه­ای متناسب با وضعیت خاص خود مراحل رشد و تعالی را طی می­‌کند و در این پویه، پرسش­‌های بسیاری پیش روی ماست و از آن جمله اینکه؛ آینده یافتنی است یا ساختنی؟

چگونه می­‌توانیم تئاتری اصیل، شایسته، بالنده و متناسب با هویت و ارزش‌ها و تعلقات و نیازهای خود داشته باشیم.

حضور در ارتباطات جهانی بر پایه و مبنای فرهنگ مذهبی و ملی اصلی­‌ترین وظیفه­ تئاتر ایرانی است. رویکردی زیباشناسانه و معنایی در بستری از سنت و مدرنیته با گرایش­‌های اجتماعی، که با خلاقیت و ابتکار می­‌تواند به آفرینش­‌هایی مانا تبدیل شود. چگونه می­‌توان کٌنش­‌های خلاق را در پیوند با حقیقت به تحول و تداومی ماندگار تبدیل کرد.

این‌ها، همه از شمار پرسش­‌هایی است که خانواده شریف تئاتر ایران به رغم همه کمبودها بر صحنه­‌های هنری در مقام پاسخ بر آمده و تازه­‌ترین دستاوردهای ذوقی خود را در سی‌و‌سومین آزمون جشنواره­ای به نمایش گذاشته است.