به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است:
تئاتر به ما فرصت اندیشیدن، شهامت و جرئت سخن گفتن، بیان حقایق، طرز نگاه زیباشناسانه، کشف حقایق پنهان زندگی، تعمق و تفکر و چرایی و از همه مهمتر، تحمل شنیدن سخن دیگران را میدهد. تئاتر نقد اجتماعی است، بازآفرینی و رویارویی انسان در آینه مفاهیم دنیای درون، دنیای پیرامون و عالم ماوراء...
عالی ترین شکل کُنش ارتباطی در پیوند زنده میان هنرمند و تماشاگر که به جاودانگی پیوند میخورد. زندگی و زنده بودن بر صحنه، موهبتی که تئاتر را به زنده ترین و انسانی ترین هنرها تبدیل کرده است، بهرهمندی از رایحه هم نفسی با تماشاگران...
میگویند، تئاتر تنها یک نفس با سینما فاصله دارد...
سیوسومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر تلاش ارزشمند، جستجوگرانه و مکاشفه انگیز خانواده تئاتر ایران برای رسیدن به افقها و تجارب تازه و کشف زبان ارتباطی نوین در پیوند با حقایق تعاملات و اصالتهای دینی و نیازهای امروزین است. فرصتی که به همدلی و همگرایی منجر میشود.
تئاتر ایران در حال رشد و حرکت است. امروزی شدن به مفهوم غربی شدن نیست! نو شدن از منظر انسانشناسی نوعی فرآیند کسب آگاهی و بازشناسی و ارزیابی خود و جهان پیرامونیست که با شناخت دقیق شرایط محیطی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی حاصل میآید.
در این دیدگاه، هر جامعهای متناسب با وضعیت خاص خود مراحل رشد و تعالی را طی میکند و در این پویه، پرسشهای بسیاری پیش روی ماست و از آن جمله اینکه؛ آینده یافتنی است یا ساختنی؟
چگونه میتوانیم تئاتری اصیل، شایسته، بالنده و متناسب با هویت و ارزشها و تعلقات و نیازهای خود داشته باشیم.
حضور در ارتباطات جهانی بر پایه و مبنای فرهنگ مذهبی و ملی اصلیترین وظیفه تئاتر ایرانی است. رویکردی زیباشناسانه و معنایی در بستری از سنت و مدرنیته با گرایشهای اجتماعی، که با خلاقیت و ابتکار میتواند به آفرینشهایی مانا تبدیل شود. چگونه میتوان کٌنشهای خلاق را در پیوند با حقیقت به تحول و تداومی ماندگار تبدیل کرد.
اینها، همه از شمار پرسشهایی است که خانواده شریف تئاتر ایران به رغم همه کمبودها بر صحنههای هنری در مقام پاسخ بر آمده و تازهترین دستاوردهای ذوقی خود را در سیوسومین آزمون جشنوارهای به نمایش گذاشته است.
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