تئاتر فجر مهمان «ناخوانده» ندارد/ انصراف دادم

رویا بختیاری بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «ناخوانده» نوشته محمود ناظری را برای اجرا در جشنواره تئاتر فجر ارائه داده بودم که در بخش تازه‌های تئاتر ایران پذیرفته شد اما متاسفانه به دلیل فراهم نبودن شرایط مجبور شدم چند روز قبل انصراف خودم را از حضور در جشنواره به دبیرخانه اعلام کنم.

وی درباره دلائل انصرافش از جشنواره توضیح داد: مدتی است که سر تصویربرداری سریال «اتاق عمل» مهران مدیری هستم به همین دلیل آمده سازی گروه و هماهنگی برای اجرا برایم امکان پذیر نبود اما این پروژه همانطور که می دانید فعلا متوقف است و من هم فکر کردم شاید در طول 20 روزی که کار تعطیل است، بشود گروه را دور هم جمع کرد اما باز هم نشد که با بازیگران هماهنگ شویم و قرار منظم تمرین ها را بگذاریم.

این بازیگر تئاتر ادامه داد: از آنجا که حاضر نیستم به هر قیمتی کار کنم و بازیگران خاصی برای این اجرا مد نظرم بودند که بدون آنها کار باب میلم نبود که در نهایت ترجیح دادم نمایش را برای اجرای عمومی آماده کنم. نکته دیگر اینکه متن نمایشنامه بسیار جذاب و خوش فکرانه نوشته شده و من هم ترجیح می دهم نمایش در موقعیت مناسبی به معرفی نویسنده جوان کار نیز منجر شود.

بختیاری درباره داستان نمایش توضیح داد: این اثر نمایشی درباره زندگی دو دختر دانشجوی شهرستانی است که با مناسبات جوانان امروزی در شهر تهران زندگی می کنند. ورود مادر یکی از این دخترها به صورت ناخوانده به خانه آنها و داستانی که خود مادر با آن روبرو است و قرار است برای زندگی شخصی اش تصمیمی بگیرد قصه را وارد فضای تازه ای می کند. متن بسیار خوب نوشته شده و مخاطب را به چالش می کشد.

بازیگر نمایش «از خواب تا مهتاب» یادآور شد: این نمایشنامه دغدغه ها و مشکلاتی را که زنان در جامعه امروز با آن روبرو هستند به تصویر می کشد. مساله ازدواج سفید که این روزها متاسفانه باب شده و مسئولیت را از روی دوش زوج ها برداشته نیز در این اثر نمایشی به چالش کشیده می شود. امیدوارم ابتدای سال 94 فرصت اجرای عمومی این نمایش برایم فراهم شود.

وی درباره سالن اجرای این نمایش عنوان کرد: اجرای این نمایش در سالنی کوچک و جمع و جور امکان پذیر است بنابراین من در اکثر تالارها می توانم کار را به صحنه ببرم اما دوست دارم سالنی که قرار است در آن اجرا بروم به من و گروه اجرایی احساس امنیت و آرامش بدهد. سالن چهارسو یا سایه مناسب اجرای ما است اما مدیر تئاتر شهر به من گفت که اجرا در تئاتر شهر تنها به شرط حضور در جشنواره امکان پذیر است که البته این توجیه هم درست نیست چون اجرا در جشنواره هیچ تضمینی برای اجرای عمومی ندارد.

بختیاری در پایان صحبت هایش ابراز کرد: سالن تئاتر خانه موزه انتظامی نیز سالن مناسبی برای اجرا است که ممکن است «ناخوانده» را در آنجا به صحنه ببرم. در حال حاضر این تئاتر خصوصی و مستقل است که تئاتر ما را سرپا نگه داشته بنابراین به عنوان عضو هیات مدیره خانه تئاتر امیدوارم که استاندارد سازی این تالارها مورد توجه اداره کل هنرهای نمایشی قرار گیرد تا هنرمندان ما دیگر درگیر آکوستیک بودن سالن و یا ستون هایی که وسط صحنه خودنمایی می کنند، نباشند.